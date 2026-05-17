Πέθανε ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε εντοπιστεί τραυματισμένος από πυρά στο γραφείο του

Πέθανε ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ύστερα από ημέρες νοσηλείας, αφού είχε εντοπιστεί τραυματισμένος από πυρά στο γραφείο του, στην Αλάνια της Αττάλειας.

Ο επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου, που είχε βρεθεί πυροβολημένος στο γραφείο του σε δικό του πρατήριο καυσίμων το βράδυ της 5ης Μαΐου, νοσηλευόταν σε κρίσιμη και όπως έγινε γνωστό σήμερα, κατέληξε στα τραύματά του.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Mehmet Nuri Ersoy, όπως μεταδίδει η haberler, γράφοντας τα εξής:

«Πληροφορήθηκα με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Αϊντίν Τσαβούσογλου, του αγαπημένου αδελφού του πρώην Υπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Αττάλειας, κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Είθε ο Θεός να ελεήσει τον εκλιπόντα· εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στον κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου, την οικογένειά του, τους συγγενείς και τους αγαπημένους του. Είθε η ψυχή του να αναπαυθεί στον παράδεισο».

Ο επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του πρώην Υπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Αττάλειας του Κόμματος AK, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, καθώς και του Προέδρου της Alanyaspor, Χασάν Τσαβούσογλου, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παρέμενε νοσηλευόμενος επί 12 ημέρες, αλλά τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως έγινε γνωστό η κηδεία του Αϊντίν Τσαβούσογλου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 14:00 και η ταφή του θα γίνει στο κεντρικό νεκροταφείο της περιοχής Türkler.

Η εισαγγελική έρευνα

Αμέσως μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του 52χρονου από πυρά, η Γενική Εισαγγελία της Αλάνια ανακοίνωσε ότι ορίστηκαν δύο Εισαγγελείς για την υπόθεση και ότι, με βάση τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία, δεν προέκυπτε εμπλοκή ή ενέργεια τρίτου προσώπου στο συμβάν.

Το Γραφείο Τύπου της Εισαγγελίας της Αλάνια είχε εκδώσει ανακοίνωση για το συμβάν, αναφέροντας: «Σχετικά με το περιστατικό της 5ης Μαΐου 2026, στο οποίο ο Αϊντίν Τσαβούσογλου τραυματίστηκε από το όπλο του, το οποίο κατείχε άδεια οπλοφορίας, έχουν ανατεθεί στην υπόθεση δύο εισαγγελείς και, με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, δεν υπάρχουν στοιχεία για εμπλοκή τρίτου στο περιστατικό. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Αυτό ανακοινώνεται με σεβασμό στο κοινό».