Τηλεθέαση (16/5): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης του Σαββάτου

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, το Σάββατο 16 Μαΐου.
Πρώτο στο γενικό ήταν το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 16,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε το «Χαμογέλα και Πάλι», με 17,1%.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|ALPHA
|16,7%
|2
|Χαμογέλα και Πάλι
|MEGA
|13,8%
|3
|Οι Δεκατιανοί
|ΣΚΑΪ
|13%
|4
|Ζω καλά
|ΣΚΑΪ
|7,1%
|5
|Σαββατοκύριακο Παρέα
|ANT1
|6,9%
|6
|Ραντεβού το ΣΚ
|OPEN
|4,3%
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Χαμογέλα και Πάλι
|MEGA
|17,1%
|2
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|ALPHA
|11,5%
|3
|Οι Δεκατιανοί
|ΣΚΑΪ
|7,9%
|4
|Σαββατοκύριακο Παρέα
|ANT1
|7,6%
|5
|Ζω καλά
|ΣΚΑΪ
|4,3%
|6
|Ραντεβού το ΣΚ
|OPEN
|3,2%