Τηλεθέαση (16/5): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης του Σαββάτου

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, το Σάββατο 16 Μαΐου.

Πρώτο στο γενικό ήταν το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 16,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε το «Χαμογέλα και Πάλι», με 17,1%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση ALPHA 16,7%
2 Χαμογέλα και Πάλι MEGA 13,8%
3 Οι Δεκατιανοί ΣΚΑΪ 13%
4 Ζω καλά ΣΚΑΪ 7,1%
5 Σαββατοκύριακο Παρέα ANT1 6,9%
6 Ραντεβού το ΣΚ OPEN 4,3%

 

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Χαμογέλα και Πάλι MEGA 17,1%
2 Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση ALPHA 11,5%
3 Οι Δεκατιανοί ΣΚΑΪ 7,9%
4 Σαββατοκύριακο Παρέα ANT1 7,6%
5 Ζω καλά ΣΚΑΪ 4,3%
6 Ραντεβού το ΣΚ OPEN 3,2%

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απίστευτος ισχυρισμός του Trump: Υπάρχει φάρμακο που μπορεί να «αναστήσει» τους νεκρούς – Δείτε το βίντεο

Η διατροφή που μπορεί να μειώσει τη βιολογική ηλικία μέσα σε 4 εβδομάδες – Λειτουργεί και μετά τα 60

Στο 55% οι φορολογικές δηλώσεις – Πάνω από 1 εκατ. οι χρεωστικές

Διεθνής έρευνα: Φθηνότερο ρεύμα υπόσχονται οι ΑΠΕ σε συνδυασμό με μπαταρίες έναντι των συμβατικών πηγών παραγωγής

Ρομποτική και χειρουργεία: Επέκταση των ρομποτικά υποβοηθούμενων χειρουργικών επεμβάσεων σχεδιάζει νοσοκομειακός οργανισμός

Σκοτεινή ύλη: Ακούγοντας τους ψίθυρους της μέσα από τη σύγκρουση μαύρων τρυπών
περισσότερα
10:38 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

«Το παιδί»: Ο Ιβάν παραδίδει τα χρήματα στον Τιέν, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει…

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί» που θα προβληθούν από...
10:00 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ...
09:21 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

«Το Τελευταίο Νησί»: Ο Παύλος φεύγει εσπευσμένα για την Αθήνα, ενώ η μόλυνση εξαπλώνεται επικίνδυνα στο νησί

Η δραματική σειρά της ΕΡΤ1, «Το Τελευταίο Νησί», σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Πα...
09:00 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Σήμερα δύο βιβλία με τη Realnews: Έγκλημα στο Ιόνιο της Emily Sullivan – Μαζί αστυνομικά best sellers

Σήμερα δύο βιβλία με τη Realnews: Έγκλημα στο Ιόνιο της Emily Sullivan, μαζί αστυνομικά best s...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν