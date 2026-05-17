Eurovision 2026 – Γερμανού: «Το εύρημα ανήκει στον Φωκά και έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει όσες φορές θέλει»

«Για μένα, η Dara είναι μία σύγχρονη έκδοση της Ρουσλάνα. Βλέποντάς την, ένιωσα ότι ξαναζώ στιγμές “Ουκρανία 2004”. Είχε τη δυναμική της Ρουσλάνα που είχε κερδίσει το ’04. Αλλά ήταν πολύ πιο σύγχρονη, πολύ πιο σημερινή. Ήταν ένα τραγούδι εξαιρετικά χορευτικό και αυτή είναι μία πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Χόρεψε καταπληκτικά!» είπε στον ΑΝΤ1 η Ναταλία Γερμανού για τον χθεσινό τελικό της Eurovision 2026.

«Το εύρημα ανήκει στον Φωκά»

Η κουβέντα πήγε και στην ελληνική εμφάνιση, με αφορμή τη λύρα που χρησιμοποιήθηκε στη σκηνή και έφερε στο μυαλό την ιστορική εμφάνιση του «My Number One». Η Ναταλία Γερμανού ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο σκηνικό εύρημα ανήκει στον Φωκά Ευαγγελινό.

«Το εύρημα ανήκει στον Φωκά! Δεν είναι δικό μου, δεν είναι της Έλενας, δεν είναι κανενός, είναι του Φωκά. Και από τη στιγμή που ανήκει στον Φωκά, είναι δικό του πνευματικό δικαίωμα και έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει όσες φορές θέλει. Είπα κι εγώ μπας και θα μας φέρει γούρι!» ανέφερε.

Η Ναταλία Γερμανού δεν άφησε ασχολίαστη ούτε την ελληνική συμμετοχή, παίρνοντας ξεκάθαρα θέση υπέρ του Ακύλα και της εμφάνισής του στον τελικό.

«Δεν υπήρχε τίποτα που να μην πήγε καλά. Η εμφάνισή του ήταν άψογα σκηνοθετημένη, πολύχρωμη, χαρούμενη, γεμάτη θετική ενέργεια, ακτινοβολούσε! Απλώς, ο αστάθμητος παράγοντας λέγεται “κριτικές επιτροπές”. Είναι αυτό που με ρωτάνε κάθε φορά… “τι θέλει τελικά η Eurovision;”. Δεν υπάρχει απάντηση».