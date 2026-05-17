Eurovision 2026 – Γερμανού: «Το εύρημα ανήκει στον Φωκά και έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει όσες φορές θέλει»

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Ναταλία Γερμανού
Φωτογραφία: Instagram/natalia_germanou
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Για μένα, η Dara είναι μία σύγχρονη έκδοση της Ρουσλάνα. Βλέποντάς την, ένιωσα ότι ξαναζώ στιγμές “Ουκρανία 2004”. Είχε τη δυναμική της Ρουσλάνα που είχε κερδίσει το ’04. Αλλά ήταν πολύ πιο σύγχρονη, πολύ πιο σημερινή. Ήταν ένα τραγούδι εξαιρετικά χορευτικό και αυτή είναι μία πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Χόρεψε καταπληκτικά!» είπε στον ΑΝΤ1 η Ναταλία Γερμανού για τον χθεσινό τελικό της Eurovision 2026.

«Το εύρημα ανήκει στον Φωκά»

Η κουβέντα πήγε και στην ελληνική εμφάνιση, με αφορμή τη λύρα που χρησιμοποιήθηκε στη σκηνή και έφερε στο μυαλό την ιστορική εμφάνιση του «My Number One». Η Ναταλία Γερμανού ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο σκηνικό εύρημα ανήκει στον Φωκά Ευαγγελινό.

«Το εύρημα ανήκει στον Φωκά! Δεν είναι δικό μου, δεν είναι της Έλενας, δεν είναι κανενός, είναι του Φωκά. Και από τη στιγμή που ανήκει στον Φωκά, είναι δικό του πνευματικό δικαίωμα και έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει όσες φορές θέλει. Είπα κι εγώ μπας και θα μας φέρει γούρι!» ανέφερε.

Η Ναταλία Γερμανού δεν άφησε ασχολίαστη ούτε την ελληνική συμμετοχή, παίρνοντας ξεκάθαρα θέση υπέρ του Ακύλα και της εμφάνισής του στον τελικό.

«Δεν υπήρχε τίποτα που να μην πήγε καλά. Η εμφάνισή του ήταν άψογα σκηνοθετημένη, πολύχρωμη, χαρούμενη, γεμάτη θετική ενέργεια, ακτινοβολούσε! Απλώς, ο αστάθμητος παράγοντας λέγεται “κριτικές επιτροπές”. Είναι αυτό που με ρωτάνε κάθε φορά… “τι θέλει τελικά η Eurovision;”. Δεν υπάρχει απάντηση».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απίστευτος ισχυρισμός του Trump: Υπάρχει φάρμακο που μπορεί να «αναστήσει» τους νεκρούς – Δείτε το βίντεο

Η διατροφή που μπορεί να μειώσει τη βιολογική ηλικία μέσα σε 4 εβδομάδες – Λειτουργεί και μετά τα 60

Κυριάκος Μητσοτάκης στο 16ο Συνέδριο ΝΔ: Η ισχυρή οικονομία είναι προϋπόθεση της ισχυρής Ελλάδας

«Σπίτι μου 3»: Ανοίγει η βεντάλια δικαιούχων και νεότερων κατοικιών

Έξυπνος καθαριστής αέρα με κάμερα και τεχνητή νοημοσύνη – Η νέα συσκευή της Dyson που σας «ακολουθεί»

Φως και ύλη ενώνονται: Πώς η ανακάλυψη του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια αλλάζει την τεχνητή νοημοσύνη
περισσότερα
10:38 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

«Το παιδί»: Ο Ιβάν παραδίδει τα χρήματα στον Τιέν, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει…

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί» που θα προβληθούν από...
10:00 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ...
09:21 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

«Το Τελευταίο Νησί»: Ο Παύλος φεύγει εσπευσμένα για την Αθήνα, ενώ η μόλυνση εξαπλώνεται επικίνδυνα στο νησί

Η δραματική σειρά της ΕΡΤ1, «Το Τελευταίο Νησί», σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Πα...
09:00 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Σήμερα δύο βιβλία με τη Realnews: Έγκλημα στο Ιόνιο της Emily Sullivan – Μαζί αστυνομικά best sellers

Σήμερα δύο βιβλία με τη Realnews: Έγκλημα στο Ιόνιο της Emily Sullivan, μαζί αστυνομικά best s...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν