Γαλλία: Streamer παγίδευσε 66χρονο παιδόφιλο με ψηφιακά δημιουργημένη «14χρονη» σε ζωντανή σύνδεση

Σάλο έχει προκαλέσει στη Γαλλία υπόθεση που ήρθε στο φως μέσα από live μετάδοση στο Twitch, όπου συνταξιούχος καθηγητής φυσικής αγωγής φέρεται να παγιδεύτηκε μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, συνομιλώντας με ψηφιακά δημιουργημένη «14χρονη».

Το περιστατικό παρουσιάστηκε σε ρεπορτάζ του γαλλικού TF1 και αφορά τον streamer Finnyzyy, γνωστό στα social media ως «κυνηγό παιδόφιλων».

Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης που παρακολούθησαν περίπου 40.000 άτομα, χρησιμοποίησε τεχνολογία ΑΙ ώστε να εμφανίζεται στην οθόνη με πρόσωπο και φωνή έφηβης.

Ο άνδρας που συνομιλούσε μαζί του ήταν 66χρονος πρώην καθηγητής φυσικής αγωγής, ο οποίος είχε ήδη καταδικαστεί τον Ιανουάριο του 2025 σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή και υποχρεωτική παρακολούθηση θεραπείας, για κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

«Θα μπορούσαμε να φιληθούμε;»

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, ο άνδρας ακούγεται να κάνει ερωτήσεις στη φερόμενη ανήλικη σχετικά με πιθανή συνάντησή τους.

«Κι αν βρεθούμε και σε πάω να δεις έναν αγώνα, αφού θα με γνώριζες λίγο περισσότερο, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να φιληθούμε;», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά.

Κατά τη συνομιλία γίνεται επίσης αναφορά σε γυμνές φωτογραφίες της «κοπέλας», με τον ίδιο να χρησιμοποιεί τον όρο «nudes όπως τα λέτε εσείς οι νέοι».

🔴🇫🇷 Scandale de pédophilie : Hier soir, Dominique Bouvet, ancien vice-président du Comité Départemental Olympique et Sportif de Haute-Saône (70), a été piégé par un internaute utilisant une intelligence artificielle capable d’imiter l’apparence et la voix d’une adolescente se… pic.twitter.com/AgEttqCYjj — Les Spectateurs (@SpectateursFr) May 12, 2026

Είχε προηγηθεί καταδίκη

Σύμφωνα με το TF1, ο 66χρονος είχε ήδη καταδικαστεί τον Ιανουάριο του 2025 σε ποινή φυλάκισης με αναστολή για υπόθεση που αφορούσε υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Η παλαιότερη έρευνα είχε ξεκινήσει έπειτα από καταγγελίες μαθητριών λυκείου, οι οποίες είχαν αναφέρει ότι λάμβαναν μηνύματα και φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου μέσω Instagram και SMS.

Παρουσιάστηκε στην αστυνομία μετά τη δημοσιοποίηση

Μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο 66χρονος παρουσιάστηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα της Βεζούλ και τέθηκε υπό κράτηση.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε νέα έρευνα για διαδικτυακές σεξουαλικές προτάσεις προς ανήλικο, ενώ στο σπίτι του πραγματοποιήθηκε έρευνα κατά την οποία κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και αποθηκευτικά μέσα.

Αντιδράσεις για τις μεθόδους των streamers

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και πολιτική συζήτηση στη Γαλλία σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτών που στήνουν online παγίδες σε ύποπτα άτομα.

Αστυνομικές πηγές προειδοποιούν ότι τέτοιες ενέργειες μπορεί να επηρεάσουν επίσημες έρευνες ή να δημιουργήσουν νομικά ζητήματα, ενώ οργανώσεις προστασίας ανηλίκων υποστηρίζουν ότι λειτουργούν αποτρεπτικά απέναντι σε άτομα που αναζητούν στόχους στο διαδίκτυο.

Η έρευνα των γαλλικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.