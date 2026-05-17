Γαλλία: Streamer παγίδευσε 66χρονο παιδόφιλο με ψηφιακά δημιουργημένη «14χρονη» σε ζωντανή σύνδεση

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

screenshot-1
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σάλο έχει προκαλέσει στη Γαλλία υπόθεση που ήρθε στο φως μέσα από live μετάδοση στο Twitch, όπου συνταξιούχος καθηγητής φυσικής αγωγής φέρεται να παγιδεύτηκε μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, συνομιλώντας με ψηφιακά δημιουργημένη «14χρονη».

Το περιστατικό παρουσιάστηκε σε ρεπορτάζ του γαλλικού TF1 και αφορά τον streamer Finnyzyy, γνωστό στα social media ως «κυνηγό παιδόφιλων».

Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης που παρακολούθησαν περίπου 40.000 άτομα, χρησιμοποίησε τεχνολογία ΑΙ ώστε να εμφανίζεται στην οθόνη με πρόσωπο και φωνή έφηβης.

Ο άνδρας που συνομιλούσε μαζί του ήταν 66χρονος πρώην καθηγητής φυσικής αγωγής, ο οποίος είχε ήδη καταδικαστεί τον Ιανουάριο του 2025 σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή και υποχρεωτική παρακολούθηση θεραπείας, για κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

«Θα μπορούσαμε να φιληθούμε;»

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, ο άνδρας ακούγεται να κάνει ερωτήσεις στη φερόμενη ανήλικη σχετικά με πιθανή συνάντησή τους.

«Κι αν βρεθούμε και σε πάω να δεις έναν αγώνα, αφού θα με γνώριζες λίγο περισσότερο, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να φιληθούμε;», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά.

Κατά τη συνομιλία γίνεται επίσης αναφορά σε γυμνές φωτογραφίες της «κοπέλας», με τον ίδιο να χρησιμοποιεί τον όρο «nudes όπως τα λέτε εσείς οι νέοι».

 

Είχε προηγηθεί καταδίκη

Σύμφωνα με το TF1, ο 66χρονος είχε ήδη καταδικαστεί τον Ιανουάριο του 2025 σε ποινή φυλάκισης με αναστολή για υπόθεση που αφορούσε υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Η παλαιότερη έρευνα είχε ξεκινήσει έπειτα από καταγγελίες μαθητριών λυκείου, οι οποίες είχαν αναφέρει ότι λάμβαναν μηνύματα και φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου μέσω Instagram και SMS.

Παρουσιάστηκε στην αστυνομία μετά τη δημοσιοποίηση

Μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο 66χρονος παρουσιάστηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα της Βεζούλ και τέθηκε υπό κράτηση.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε νέα έρευνα για διαδικτυακές σεξουαλικές προτάσεις προς ανήλικο, ενώ στο σπίτι του πραγματοποιήθηκε έρευνα κατά την οποία κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και αποθηκευτικά μέσα.

Αντιδράσεις για τις μεθόδους των streamers

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και πολιτική συζήτηση στη Γαλλία σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτών που στήνουν online παγίδες σε ύποπτα άτομα.

Αστυνομικές πηγές προειδοποιούν ότι τέτοιες ενέργειες μπορεί να επηρεάσουν επίσημες έρευνες ή να δημιουργήσουν νομικά ζητήματα, ενώ οργανώσεις προστασίας ανηλίκων υποστηρίζουν ότι λειτουργούν αποτρεπτικά απέναντι σε άτομα που αναζητούν στόχους στο διαδίκτυο.

Η έρευνα των γαλλικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το σιωπηρό σύμπτωμα του Αλτσχάιμερ που μπορεί να εμφανιστεί από τα 30

Η Jennifer Lopez αποκαλύπτει τα μυστικά της ομορφιάς της γυμνή στο μπάνιο: «Η υπέροχη επιδερμίδα είναι κάτι που εσείς δημιο...

Τι φέρνουν τα γαλάζια – συνδρομητικά τιμολόγια ρεύματος – Ειδικός εξηγεί

«Chios Kythira Pass 2026»: Έως και αύριο οι αιτήσεις – Πώς θα προκύψουν οι τελικοί δικαιούχοι

Το WhatsApp προειδοποιεί τους χρήστες iPhone και Android ότι οι συνομιλίες AI δεν είναι πραγματικά ιδιωτικές

Η Meta φέρνει την εικονική γραφή σε όλους με τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display
περισσότερα
08:30 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Ιταλία: Η στιγμή που το αυτοκίνητο έπεσε με 100 χλμ/ώρα πάνω σε πεζούς στη Μόντενα – Η ηρωική παρέμβαση πολιτών σταμάτησε τον οδηγό

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Μόντενα στη βόρεια Ιταλία, ότ...
06:45 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Βενεζουέλα: Το Καράκας ανακοίνωσε την έκδοση του στενού συνεργάτη του Μαδούρο, Άλεξ Σάαμπ στις ΗΠΑ

Το Καράκας ανακοίνωσε την έκδοση στις ΗΠΑ του Άλεξ Σάαμπ, ενός από τους στενότερους συνεργάτες...
06:32 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Μόσχα: Επίθεση με δεκάδες drones – Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 74 μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Η Μόσχα έγινε στόχος δεκάδων drones τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, λίγες ημέρες μετά τη λ...
06:23 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Samsung: Παρέμβαση της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας για να αποτραπεί η απεργία

Ο νοτιοκορεάτης πρωθυπουργός Κιμ Μιν-σεόκ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει κάθε δυνατ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν