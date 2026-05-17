Μπανγκόκ: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί μετά από σύγκρουση εμπορικού τρένου με λεωφορείο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: @TGD_06/X, AP
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση εμπορικού τρένου με δημόσιο λεωφορείο στο κέντρο της Μπανγκόκ.

Σύμφωνα με την αστυνομία και τις υπηρεσίες διάσωσης, η σύγκρουση προκάλεσε μεγάλη φωτιά που τύλιξε στις φλόγες το λεωφορείο το απόγευμα του Σαββάτου.

Πανικός και φωτιά μετά τη σύγκρουση

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Μακασάν, σε ιδιαίτερα πολυσύχναστη περιοχή της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Από τη σύγκρουση επηρεάστηκαν και άλλα οχήματα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και σωστικά συνεργεία έσπευσαν άμεσα στην περιοχή.

Διασώστες απομάκρυναν τραυματίες μέσα από τα συντρίμμια, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί περισσότερο.

Οι αρχές ανέφεραν ότι μετά την κατάσβεση συνεχίστηκαν οι έλεγχοι για εγκλωβισμένους και η απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών από το σημείο.

«Το λεωφορείο είχε ακινητοποιηθεί πάνω στις γραμμές»

Ο υφυπουργός Μεταφορών της Ταϊλάνδης, Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ, δήλωσε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως το λεωφορείο είχε σταματήσει πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές εξαιτίας της έντονης κυκλοφορίας.

Αυτό φέρεται να εμπόδισε το σύστημα ασφαλείας να κατεβάσει εγκαίρως τις μπάρες διάβασης.

Το εμπορικό τρένο, που μετέφερε εμπορευματοκιβώτια, δεν κατάφερε να σταματήσει έγκαιρα και συγκρούστηκε με το λεωφορείο.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι αρχές της Ταϊλάνδης ανακοίνωσαν ότι τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

