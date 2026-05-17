Βενεζουέλα: Το Καράκας ανακοίνωσε την έκδοση του στενού συνεργάτη του Μαδούρο, Άλεξ Σάαμπ στις ΗΠΑ

Το Καράκας ανακοίνωσε την έκδοση στις ΗΠΑ του Άλεξ Σάαμπ, ενός από τους στενότερους συνεργάτες του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

«Η Βενεζουέλα ανακοινώνει την απέλαση του κολομβιανού πολίτη Άλεξ Ναΐμ Σάαμπ Μοράν, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2026. Η απόφαση απέλασης εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προαναφερθείς κολομβιανός πολίτης εμπλέκεται στην τέλεση διαφόρων εγκλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των αρχών της Βενεζουέλας.

Ο επιχειρηματίας με καταγωγή από την Κολομβία είχε ενισχύσει τους δεσμούς ανάμεσα στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας και το Ιράν. Ο ίδιος διορίστηκε υπουργός Βιομηχανίας της Βενεζουέλας τον Δεκέμβριο του 2024.

Η κυβέρνηση τον απομάκρυνε από τη θέση του πριν συμπληρωθούν δύο εβδομάδες από την αιχμαλώτιση του μέντορά του στο Καράκας, κατά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου.

Ο Άλεξ Σάαμπ είχε συλληφθεί το 2021 και είχε φυλακιστεί στις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές αρχές τον κατηγορούσαν ότι είχε δημιουργήσει σύστημα κατάχρησης ανθρωπιστικής βοήθειας προς όφελος του κ. Μαδούρο και της κυβέρνησής του. Τον Δεκέμβριο του 2023, ο Σάαμπ ανταλλάχθηκε με δέκα Αμερικανούς, οι οποίοι κρατούνταν στη Βενεζουέλα.