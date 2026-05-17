Ισχυρή έκρηξη κοντά στην Ιερουσαλήμ: Η Tomer κάνει λόγο για «προγραμματισμένη δοκιμή»

Ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές, με τις δημοτικές αρχές να αναφέρουν ότι δεν είχαν σχετική ενημέρωση για το περιστατικό.

Η κρατική αμυντική βιομηχανία Tomer του Ισραήλ απέδωσε την έκρηξη σε «προγραμματισμένη δοκιμή». Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η διαδικασία είχε συντονιστεί και προγραμματιστεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Η Tomer αναπτύσσει, μεταξύ άλλων, τα πυραυλικά συστήματα Arrow και Barak MX, καθώς και εκτοξευτές δορυφόρων.

Πηγή: Al Jazeera