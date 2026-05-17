Ισχυρή έκρηξη κοντά στην Ιερουσαλήμ: Η Tomer κάνει λόγο για «προγραμματισμένη δοκιμή»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές, με τις δημοτικές αρχές να αναφέρουν ότι δεν είχαν σχετική ενημέρωση για το περιστατικό.

Η κρατική αμυντική βιομηχανία Tomer του Ισραήλ απέδωσε την έκρηξη σε «προγραμματισμένη δοκιμή». Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η διαδικασία είχε συντονιστεί και προγραμματιστεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Η Tomer αναπτύσσει, μεταξύ άλλων, τα πυραυλικά συστήματα Arrow και Barak MX, καθώς και εκτοξευτές δορυφόρων.

Πηγή: Al Jazeera

