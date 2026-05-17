Eurovision 2026: Η αντίδραση των διεθνών ΜΜΕ για τη νίκη της Βουλγαρίας και η… συμπαράσταση της Δανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Βουλγαρία πανηγυρίζει την πρώτη νίκη της στην Eurovision, έπειτα από 70 χρόνια ιστορίας του θεσμού, με την Dara και το τραγούδι «Bangaranga» να συγκεντρώνουν 516 βαθμούς στον τελικό της Βιέννης.

Τα μέσα ενημέρωσης της Βουλγαρίας χαρακτήρισαν «απίστευτη» την επιτυχία της χώρας, ενώ τα διεθνή μέσα σχολίασαν ότι οι ψήφοι του κοινού ανέτρεψαν τα δεδομένα και οδήγησαν στον θρίαμβο μία συμμετοχή που δεν συγκαταλεγόταν στα μεγάλα φαβορί.

Το Reuters εστίασε στη νίκη της Βουλγαρίας απέναντι στο Ισραήλ, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση, την ώρα που ο τελικός στη Βιέννη επισκιάστηκε από το μποϊκοτάζ πέντε χωρών.

Το CNN περιέγραψε μία πολιτικά φορτισμένη διοργάνωση, ενώ ο βρετανικός Τύπος στάθηκε τόσο στη νίκη της 27χρονης Dara όσο και στη νέα αποτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο κατέλαβε την τελευταία θέση με το τραγούδι «Eins, Zwei, Drei» των Look Mum No Computer.

«Η περίπλοκη χορογραφία της και το ενοχλητικά πιασάρικο ρεφρέν χάρισαν στη Βουλγαρία τον πρώτο της θρίαμβο στη Eurovision», ανέφερε το BBC. Το βρετανικό δίκτυο συνέχισε: «Το Bangaranga μοιάζει να έχει πλαστεί στο καλούπι των ανόητων τραγουδιών της Eurovision, όπως τα Diggi-Lou, Digg-Lay – αλλά ο τίτλος στην πραγματικότητα σημαίνει «αναταραχή» στην τζαμαϊκανή γλώσσα. Οι στίχοι αναφέρονται στη δέσμευση της Ντάρα να ξεπεράσει το άγχος και τη ΔΕΠΥ, με την οποία διαγνώστηκε πέρυσι».

Το BBC στάθηκε και στην ελληνική συμμετοχή του Akylas, χαρακτηρίζοντας καλειδοσκοπική την εμφάνισή του. «Γλιστρώντας από κοντάρι πυροσβέστη, κάνοντας έφοδο σε ένα θησαυροφυλάκιο τράπεζας και χορεύοντας με ένα ελληνικό άγαλμα κατά τη διάρκεια του techno banger του, Ferto, έκρυβε ένα γλυκό μήνυμα φροντίδας για τη μητέρα του», έγραψε το βρετανικό δίκτυο.

Την προηγούμενη ημέρα, το BBC είχε αναφερθεί εκτενώς και στο τραγούδι «Ferto». «Το φαβορί Φινλανδία ακολουθείται από την ελληνική συμμετοχή, που συνδυάζει παραδοσιακή μουσική με ηχητικά εφέ Σούπερ Μάριο και beat. Το τραγούδι Ferto (“Bring It”), αρχικά μοιάζει να υμνεί τη δόξα και τα λεφτά, αλλά όταν η μουσική γίνεται πιο απαλή, ο Akylas τραγουδάει για τη μητέρα του που τον μεγάλωσε μόνη εν μέσω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και τη διαβεβαιώνει ότι θα φροντίσει να μην ζοριστούν ξανά», έγραψε το βρετανικό δίκτυο.

Guardian – «Το χάος κερδίζει»

Η εφημερίδα Guardian σχολίασε με σκωπτικό ύφος τη νίκη της Βουλγαρίας και έγραψε ότι «το χάος κερδίζει». «Ένα τραγούδι που ακουγόταν σαν τρεις διαφορετικοί τραγουδιστές να τσακώνονται σε μια τουαλέτα νυχτερινού κέντρου, έχει κατά κάποιο τρόπο ενώσει τις κριτικές επιτροπές, τους τηλεψηφοφόρους και την ήπειρο γενικότερα», ανέφερε η εφημερίδα, σχολιάζοντας ότι το «Bangaranga» αποδείχθηκε πως δεν ήταν απλώς στίχος, αλλά αποστολή.

Η νίκη της Dara σημαίνει ότι η Eurovision 2027 θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία. Το «Bangaranga», το οποίο η ερμηνεύτριά του περιέγραψε ως «ποπ μουσική με φολκλόρ στοιχεία», είναι εμπνευσμένο από το kukeri, μία αρχαία βουλγαρική τελετουργία, κατά την οποία άνδρες περιφέρονται σε χωριά φορώντας γούνινες στολές, κουδούνια και μάσκες ζώων. Σύμφωνα με τον Guardian, η ακριβής σημασία της λέξης «bangaranga» έγινε ένα από τα αστεία της βραδιάς του τελικού.

Στα παραλειπόμενα της βραδιάς βρέθηκε και η εικόνα της βρετανικής αποστολής, μετά την τελευταία θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Το τραγούδι «Eins, Zwei, Drei» συγκέντρωσε μόλις έναν βαθμό, ενώ ο εκπρόσωπος της χώρας έμεινε μόνος στον καναπέ, πριν η αποστολή της Δανίας τον πλησιάσει και του συμπαρασταθεί.

Appena visto questo video del tizio del Regno Unito lasciato da BBC e dalla sua delegazione solo soletto nel divano e “adottato” dalla Danimarca accanto e ora non voglio più che arrivi ultimo #Eurovision #escita #Eurovision2026 pic.twitter.com/EjJ6H9KDoL — contechristino (@contechristino) May 16, 2026

Η Βουλγαρία κατέκτησε την πρώτη θέση με 516 βαθμούς, ενώ το Ισραήλ ακολούθησε στη δεύτερη θέση με τον Νόαμ Μπετάν και το τραγούδι «Μισέλ», συγκεντρώνοντας 343 βαθμούς. Η Ρουμανία πήρε την τρίτη θέση με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke Me», με 296 βαθμούς. Η Αυστραλία κατέλαβε την τέταρτη θέση με την Delta Goodrem και το «Eclipse», συγκεντρώνοντας 287 βαθμούς, ενώ η Ιταλία συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα με τον Sal Da Vinci και το «Per Semper», με 281 βαθμούς.