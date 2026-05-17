Eurovision 2026: Ποια είναι η Dara που χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στην ιστορία του διαγωνισμού – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Lifestyle

Dara, Βουλγαρία, Eurovision 2026
Lisa Leutner/Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η DARA χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στην ιστορία της Eurovision, μετά την επικράτησή της στον φετινό τελικό με το τραγούδι «Bangaranga». Ο Δημήτρης Κοντόπουλος συνυπογράφει τους στίχους και τη μουσική του βουλγαρικού τραγουδιού «Bangaranga», μαζί με τους Anne Judith Wik, Monoir και την ίδια την DARA.

Eurovision 2026: Η Βουλγαρία με το «Bangaranga» η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού – Στην 10η θέση η Ελλάδα, στην 19η η Κύπρος – Όσα έγιναν στον μεγάλο τελικό

Η DARA συγκαταλέγεται στις πιο αναγνωρίσιμες pop καλλιτέχνιδες της Βουλγαρίας. Η τραγουδίστρια έχει διαμορφώσει σε σημαντικό βαθμό την εικόνα της σύγχρονης βουλγαρικής pop σκηνής, μέσα από τη χαρακτηριστική φωνή της, την έντονη σκηνική παρουσία της και τη διάθεσή της να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DARA (@darnadude)

Η καλλιτέχνιδα έχει καταγράψει μεγάλες επιτυχίες, όπως τα «Thunder», «Call Me» και «Mr. Rover», τα οποία παρέμειναν για εβδομάδες στις κορυφές των charts. Παράλληλα, η DARA έχει σημειώσει πολλαπλά Νο1 στο επίσημο Bulgarian Airplay Chart, ενώ έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικές παρουσίες της σύγχρονης βαλκανικής μουσικής.

Με περισσότερα από 80 εκατομμύρια streams και views, η DARA έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία στη μουσική αγορά. Η ίδια έχει αναλάβει και ρόλο μέντορα, καθώς στήριξε τη νέα γενιά καλλιτεχνών μέσα από τη συμμετοχή της στο The Voice of Bulgaria το 2021 και το 2022.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DARA (@darnadude)

Το άλμπουμ «ADHDARA», που κυκλοφόρησε το 2025, αποτελεί το πιο προσωπικό μουσικό project της μέχρι σήμερα. Με αυτό το έργο, η DARA πέρασε από την εικόνα της επιτυχημένης εγχώριας pop star σε μια καλλιτέχνιδα με πιο διεθνή ταυτότητα και αυξανόμενη απήχηση εκτός Βουλγαρίας.

Η νίκη της στη Eurovision ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στη βαλκανική και ευρωπαϊκή μουσική σκηνή, ενώ δίνει στη Βουλγαρία μια ιστορική διάκριση στον θεσμό.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει η ερωτική ζωή μου όταν γίνω μητέρα; Πώς να την απογειώσετε

Έχετε μόνο 5 λεπτά να μακιγιαριστείτε; Makeup artists αποκαλύπτουν τα 3 βήματα που δεν θα παρέλειπαν με τίποτα

«Ναι» από τις Βρυξέλλες σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων – Τα μέτρα στήριξης που έχουν πάρει το «πράσινο φως», πού υπάρχουν αν...

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα πληρωθούν

Η Meta φέρνει την εικονική γραφή σε όλους με τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:45 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Eurovision 2026 – Dara: Οι πρώτες δηλώσεις της νικήτριας του διαγωνισμού με το «Bangaranga» – Δείτε βίντεο

Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας, Dara, κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι...
04:30 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Τι σημαίνει το «Bangaranga» με το οποίο η Βουλγαρία πήρε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό – Δείτε βίντεο

Η Βουλγαρία κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision 2026, με την Dara και το τραγούδι «Bangara...
04:08 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Eurovision 2026 – Akylas: Η πρώτη του ανάρτηση μετά την 10η θέση στον διαγωνισμό – «Ελλάδα ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να ζήσω το όνειρο μου»

Την πρώτη του ανάρτηση έκανε ο Akylas λίγη ώρα μετά το τέλος του μεγάλου τελικού του 70ού μουσ...
02:45 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Eurovision 2026 – Akylas: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά την 10η θέση στον μουσικό διαγωνισμό – «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, είμαι στενοχωρημένος»

Ο Akylas παρέμεινε στην τελική δεκάδα της Eurovision και δέχθηκε στήριξη, αγάπη και χειροκρότη...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν