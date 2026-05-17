Eurovision 2026: Ποια είναι η Dara που χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στην ιστορία του διαγωνισμού – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η DARA χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στην ιστορία της Eurovision, μετά την επικράτησή της στον φετινό τελικό με το τραγούδι «Bangaranga». Ο Δημήτρης Κοντόπουλος συνυπογράφει τους στίχους και τη μουσική του βουλγαρικού τραγουδιού «Bangaranga», μαζί με τους Anne Judith Wik, Monoir και την ίδια την DARA.

Η DARA συγκαταλέγεται στις πιο αναγνωρίσιμες pop καλλιτέχνιδες της Βουλγαρίας. Η τραγουδίστρια έχει διαμορφώσει σε σημαντικό βαθμό την εικόνα της σύγχρονης βουλγαρικής pop σκηνής, μέσα από τη χαρακτηριστική φωνή της, την έντονη σκηνική παρουσία της και τη διάθεσή της να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη.

Η καλλιτέχνιδα έχει καταγράψει μεγάλες επιτυχίες, όπως τα «Thunder», «Call Me» και «Mr. Rover», τα οποία παρέμειναν για εβδομάδες στις κορυφές των charts. Παράλληλα, η DARA έχει σημειώσει πολλαπλά Νο1 στο επίσημο Bulgarian Airplay Chart, ενώ έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικές παρουσίες της σύγχρονης βαλκανικής μουσικής.

Με περισσότερα από 80 εκατομμύρια streams και views, η DARA έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία στη μουσική αγορά. Η ίδια έχει αναλάβει και ρόλο μέντορα, καθώς στήριξε τη νέα γενιά καλλιτεχνών μέσα από τη συμμετοχή της στο The Voice of Bulgaria το 2021 και το 2022.

Το άλμπουμ «ADHDARA», που κυκλοφόρησε το 2025, αποτελεί το πιο προσωπικό μουσικό project της μέχρι σήμερα. Με αυτό το έργο, η DARA πέρασε από την εικόνα της επιτυχημένης εγχώριας pop star σε μια καλλιτέχνιδα με πιο διεθνή ταυτότητα και αυξανόμενη απήχηση εκτός Βουλγαρίας.

Η νίκη της στη Eurovision ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στη βαλκανική και ευρωπαϊκή μουσική σκηνή, ενώ δίνει στη Βουλγαρία μια ιστορική διάκριση στον θεσμό.