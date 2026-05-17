Eurovision 2026 – Dara: Οι πρώτες δηλώσεις της νικήτριας του διαγωνισμού με το «Bangaranga» – Δείτε βίντεο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Dara, Βουλγαρία, Eurovision 2026
H Dara / REUTERS / Lisa Leutner
Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας, Dara, κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι Bangaranga και χάρισε στη χώρα της την πρώτη νίκη της στον διαγωνισμό.

Eurovision 2026: Η Βουλγαρία με το «Bangaranga» η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού – Στην 10η θέση η Ελλάδα, στην 19η η Κύπρος – Όσα έγιναν στον μεγάλο τελικό

Η 24χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε χαμογελαστή και ενθουσιασμένη στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση του τελικού στη Βιέννη. Η νίκη της θεωρείται ιστορική για τη Βουλγαρία, καθώς η χώρα κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή της Eurovision.

Η Dara δήλωσε ευγνώμων για τη στήριξη που δέχθηκε από την αρχή της συμμετοχής της έως και τον τελικό. Η ίδια ανέφερε ότι ζει για πρώτη φορά μια τέτοια εμπειρία και μίλησε με συγκίνηση για την πορεία της στον διαγωνισμό.

«Ευχαριστώ όλους όσοι ένιωσαν τη δύναμη του Bangaranga. Και αυτή η δύναμη είναι ο Θεός, η υφήλιος και η αγάπη που έχουμε κοινή όλοι και είναι η μουσική που μας κρατάει ενωμένους», είπε αρχικά η Dara.

Στη συνέχεια, η νικήτρια της φετινής Eurovision αποκάλυψε ότι το πρωί της ίδιας ημέρας ένιωσε έντονη συγκίνηση, καθώς καταλάβαινε ότι το ταξίδι της στον διαγωνισμό πλησίαζε στο τέλος του.

Η Dara ολοκλήρωσε τις δηλώσεις της ευχαριστώντας ξανά όσους την πίστεψαν και τη στήριξαν μέχρι την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Δείτε το βίντεο παρακάτω:

