Eurovision 2026 – Akylas: Η πρώτη του ανάρτηση μετά την 10η θέση στον διαγωνισμό – «Ελλάδα ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να ζήσω το όνειρο μου»

Την πρώτη του ανάρτηση έκανε ο Akylas λίγη ώρα μετά το τέλος του μεγάλου τελικού του 70ού μουσικού διαγωνισμού της Eurovision, όπου η Ελλάδα με το «Ferto» κατετάγη 10η, ενώ η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια με το τραγούδι «Bangaranga».

Ο Έλληνας καλλιτέχνης ευχαρίστησε την Ελλάδα για την ευκαιρία που του έδωσε να συμμετάσχει στον κορυφαίο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό. Ο Akylas συνόδευσε την ανάρτησή του με μία φωτογραφία της ελληνικής αποστολής και έγραψε στη λεζάντα: «Ελλάδα ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να ζήσω το όνειρο μου! Για πάντα ευγνώμων 🇬🇷❤️ έρχεται σύντομα αλμπουμαρα 🐯 ».