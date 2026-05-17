Eurovision 2026 – Akylas: Η πρώτη του ανάρτηση μετά την 10η θέση στον διαγωνισμό – «Ελλάδα ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να ζήσω το όνειρο μου»

Σταύρος Ιωακείμ

Lifestyle

Akylas - Eurovision, Ελληνική αποστολή
Την πρώτη του ανάρτηση έκανε ο Akylas λίγη ώρα μετά το τέλος του μεγάλου τελικού του 70ού μουσικού διαγωνισμού της Eurovision, όπου η Ελλάδα με το «Ferto» κατετάγη 10η, ενώ η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια με το τραγούδι «Bangaranga».

Ο Έλληνας καλλιτέχνης ευχαρίστησε την Ελλάδα για την ευκαιρία που του έδωσε να συμμετάσχει στον κορυφαίο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό. Ο Akylas συνόδευσε την ανάρτησή του με μία φωτογραφία της ελληνικής αποστολής και έγραψε στη λεζάντα: «Ελλάδα ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να ζήσω το όνειρο μου! Για πάντα ευγνώμων 🇬🇷❤️ έρχεται σύντομα αλμπουμαρα 🐯 ».

 

04:45 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Eurovision 2026 – Dara: Οι πρώτες δηλώσεις της νικήτριας του διαγωνισμού με το «Bangaranga» – Δείτε βίντεο

Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας, Dara, κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι...
04:30 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Τι σημαίνει το «Bangaranga» με το οποίο η Βουλγαρία πήρε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό – Δείτε βίντεο

Η Βουλγαρία κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision 2026, με την Dara και το τραγούδι «Bangara...
02:45 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Eurovision 2026 – Akylas: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά την 10η θέση στον μουσικό διαγωνισμό – «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, είμαι στενοχωρημένος»

Ο Akylas παρέμεινε στην τελική δεκάδα της Eurovision και δέχθηκε στήριξη, αγάπη και χειροκρότη...
22:48 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Γωγώ Καρτσάνα: «Ήταν η χειρότερη περίοδος για να μείνεις έγκυος – Είχα πολλές καταθλιπτικές κρίσεις»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες», ήταν η Γωγώ Καρτσάνα το Σάββατο 16 Μαΐου. Η γνωστή ηθοποιός...
