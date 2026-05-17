Σκιάθος: Σοβαρό τροχαίο με αυτοκίνητο που έπεσε στην είσοδο ξενοδοχείου – Με C-130 μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο οι δύο τραυματίες

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Τροχαίο - Σκιάθος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 16 Μαΐου 2026, στη Σκιάθο, όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με το Skiathoslife, το αυτοκίνητο κινούνταν σε στροφή κοντά στο ξενοδοχείο, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Το όχημα φέρεται να προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο πεζοδρομίου στη δεξιά πλευρά του δρόμου και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, πριν καταλήξει με σφοδρότητα στην είσοδο του ξενοδοχείου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά ο οδηγός και η συνοδηγός. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ζευγάρι περίπου 50 ετών. Η γυναίκα βρέθηκε εκτός του οχήματος, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε στα πλευρά και στον θώρακα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Οι διασώστες και οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών και τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου. Στη συνέχεια, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την αεροδιακομιδή τους με στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-130 Hercules προς την Ελευσίνα και κατόπιν τη μεταφορά τους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Η επιχείρηση μεταφοράς πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 20:20, με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο συντονισμένης διαδικασίας αεροδιακομιδής.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Τροχαίο - Σκιάθος

Τροχαίο - Σκιάθος

Τροχαίο - Σκιάθος

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει η ερωτική ζωή μου όταν γίνω μητέρα; Πώς να την απογειώσετε

Έχετε μόνο 5 λεπτά να μακιγιαριστείτε; Makeup artists αποκαλύπτουν τα 3 βήματα που δεν θα παρέλειπαν με τίποτα

«Ναι» από τις Βρυξέλλες σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων – Τα μέτρα στήριξης που έχουν πάρει το «πράσινο φως», πού υπάρχουν αν...

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα πληρωθούν

Η Meta φέρνει την εικονική γραφή σε όλους με τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:30 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Κούβα: Οδηγός προστασίας για τους πολίτες σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Κούβας δημοσίευσε τις τελευταίες ημέρες έναν «οικογενειακό...
00:45 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Κουκάκι – Επι τόπου η Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε αργά το Σάββατο (16/5) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κουκάκι, στην οδό Ανδρούτσ...
23:31 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Άγιοι Ανάργυροι: Τι υποστήριξαν οι γονείς στους αστυνομικούς όταν μπήκαν στο σπίτι «τρώγλη» -Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά, λέει ο παππούς – ΒΙΝΤΕΟ

Οι εικόνες από το σπίτι στο οποίο ζούσαν τα παιδιά στους Αγίους Αναργύρους κάτω από εντελώς ακ...
23:10 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Τέμπη – Παύλος Ασλανίδης: «Δεξαμενές προπανίου κάτω από τη δικαστική αίθουσα στη Λάρισα»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, έκανε λόγο για ύπαρξη δεξαμ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν