Κούβα: Οδηγός προστασίας για τους πολίτες σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Κούβας δημοσίευσε τις τελευταίες ημέρες έναν «οικογενειακό οδηγό» για την «προστασία από τη στρατιωτική επιθετικότητα», σύμφωνα με επίσημες επαρχιακές ιστοσελίδες, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δημοσιοποίηση του εγγράφου έρχεται σε μια φάση κατά την οποία οι σχέσεις ανάμεσα στους δύο ιδεολογικούς αντιπάλους παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες. Οι ΗΠΑ επιβάλλουν εδώ και μήνες ενεργειακό αποκλεισμό στο κομμουνιστικό νησί, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 150 χιλιομέτρων από τις ακτές τους, επικαλούμενες την «εξαιρετική απειλή» που θέτει η Κούβα για την εθνική τους ασφάλεια.

Την Πέμπτη, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, μετέβη στην Αβάνα για έκτακτη συνάντηση με υψηλόβαθμους Κουβανούς αξιωματούχους, καθώς οι δύο χώρες διεξάγουν δύσκολες συνομιλίες εδώ και μήνες.

Το ολιγοσέλιδο έγγραφο συνέταξε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας και απευθύνεται σε «όλες τις κουβανικές οικογένειες». Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στην «Πύλη του Πολίτη» της επαρχίας της Αβάνας, ο οδηγός παρέχει «πρακτικές» πληροφορίες για την «προστασία της ζωής από πιθανές επιθέσεις του εχθρού».

Ο ραδιοφωνικός σταθμός της επαρχίας Σάνκτι Σπίριτους, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανάρτησε σήμερα ολόκληρο το κείμενο στην ιστοσελίδα του. Ο οδηγός έχει τίτλο «προστατευτείτε, αντισταθείτε, επιβιώστε και νικήστε» και περιλαμβάνει σειρά συστάσεων προς τους πολίτες.

Οι οδηγίες ξεκινούν από την προετοιμασία ενός «σακιδίου πλάτης για την οικογένεια με πόσιμο νερό, τρόφιμα, φάρμακα και προϊόντα ατομικής υγιεινής» και φτάνουν έως την προσοχή που πρέπει να δίνεται στον «συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές». Το έγγραφο ενθαρρύνει, επίσης, τους πολίτες να μάθουν «πρώτες βοήθειες» και υπογραμμίζει τη σημασία της ενημέρωσης «μέσω των τοπικών συμβουλίων πολιτικής προστασίας».

Η Κούβα, με πληθυσμό 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων, αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου κοινωνικοοικονομική κρίση, καθώς πολλοί πολίτες δεν έχουν πρόσβαση σε αγαθά και προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Η κατάσταση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης παραμένει, επίσης, κρίσιμη, καθώς η χώρα δεν διαθέτει πλέον αποθέματα καυσίμων. Οι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες διαδηλώσεις σε συνοικίες της Αβάνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ