Live ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026: Στη «μάχη» ο Akylas με το «Ferto»

Έφτασε η ώρα του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026. Σε λίγα λεπτά, ο Akylas και η Antigoni θα ανέβουν στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία πολύ καλή θέση για την Ελλάδα και την Κύπρο, αντίστοιχα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Akylas με το «Ferto» θα εμφανιστεί 6ος, ενώ η Antigoni με το «JALLA» 21η.
Ο μεγάλος τελικός της Eurovision ξεκίνησε με ένα βίντεο αφιερωμένο στον JJ, τον καλλιτέχνη που κέρδισε πέρσι τον διαγωνισμό.
Η βραδιά άρχισε με ένα μουσικό υπερθέαμα, ενώ οι εκπρόσωποι όλων των χωρών ανέβηκαν στη σκηνή κρατώντας τις σημαίες τους. Ο Akylas δέχθηκε θερμή υποδοχή από το κοινό, κρατώντας τη γαλανόλευκη.
Αμέσως μετά, ο JJ παρουσίασε το νικητήριο τραγούδι της Αυστρίας, το «Wasted Love». Ο νεαρός καλλιτέχνης επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision και έδωσε τον τόνο για την έναρξη του μεγάλου τελικού.
Οι γραμμές άνοιξαν λίγο πριν από την εμφάνιση του πρώτου τραγουδιού στο stage.
Η εντυπωσιακή έναρξη
Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών
Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
Πρώτος εμφανίστηκε στη σκηνή ο Søren Torpegaard Lund εκπροσωπώντας τη Δανία με το τραγούδι «Før Vi Går H
Γερμανία: Sarah Engels – Fire
Ακολούθησε η Γερμανία με την Sarah Engels και το τραγούδι «Fire»
Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
Τρίτος εμφανίστηκε στη σκηνή ο Noam Bettan για λογαριασμό του Ισραήλ με το τραγούδι «Michelle».
Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
Αλβανία: Alis – Nân
Ελλάδα: Akylas – Ferto
Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
Μάλτα: AIDAN – Bella
Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
Κροατία: LELEK – Andromeda
Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
Γαλλία: Monroe – Regarde!
Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
Πολωνία: ALICJA – Pray
Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
Σουηδία: FELICIA – My System
Κύπρος: Αντιγόνη – JALLA
Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Semper Sì
Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
Πώς ψηφίζουμε στον τελικό της Eurovision
Η φετινή Eurovision φέρνει και μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο ψηφοφορίας. Για πρώτη φορά, το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει από την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει να ολοκληρωθούν όλες οι εμφανίσεις.
Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν:
- μέσω τηλεφωνικής κλήσης στο 901 901 40, προσθέτοντας τον διψήφιο κωδικό της χώρας,
- μέσω SMS στο 54222,
- online μέσω της πλατφόρμας esc.vote.
Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα έως 10 ψήφων, ενώ –όπως προβλέπουν οι κανονισμοί– δεν μπορεί να ψηφίσει τη χώρα από την οποία πραγματοποιείται η μετάδοση. Οι Έλληνες του εξωτερικού, ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν την ελληνική συμμετοχή από τη χώρα όπου διαμένουν.
Το televoting θα διαμορφώσει το 50% του τελικού αποτελέσματος, δίνοντας στο κοινό καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του μεγάλου νικητή.