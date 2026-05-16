Σία Κοσιώνη: Η έκπληξη με την τούρτα για τα γενέθλιά της

Στιγμές ευτυχίας για την παρουσιάστρια μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ.

Νάντια Ρηγάτου

Μπορεί λίγες μέρες πριν η Σία Κοσιώνη να απασχόλησε με την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ύστερα από 20 χρόνια, σήμερα, Σάββατο, όμως η μέρα μόνο χαρές είχε για τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι βρέθηκε στο Public Συντάγματος για να παρουσιάσει το δεύτερο παιδικό της βιβλίο με τίτλο “Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ” κρατώντας μάλιστα αγκαλιά τον αρκούδο ήρωα της ιστορίας της.

Στο πλευρό της ο σύζυγός της Κώστας Μπακογιάννης μαζί με τα παιδιά τους. Η αίθουσα γέμισε πλήθος κόσμου μόνο που η παρουσίαση καθυστέρησε λίγα λεπτά μιας και ο εκδότης και συνεργάτης της Σίας Κοσιώνη, Γιώργος Λεμπέσης, εμφανίστηκε με μια τούρτα για να της ευχηθεί χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο εκλεκτός φίλος και συνεργάτης ετών της Σίας Κοσιώνη, Βασίλης Παπαδρόσος.

Στο τέλος της παρουσίασης και αφού υπέγραψε τα βιβλία και συνομίλησε με τον κόσμο, η παρουσιάστρια μίλησε στους δημοσιογράφους αποφεύγοντας να απαντήσει για το τηλεοπτικό της μέλλον, ενώ τόνισε πως προτεραιότητά της είναι να ξεκουραστεί και να χαρεί την οικογένειά της.