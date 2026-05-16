Άδωνις Γεωργιάδης για διαγραφή Πολάκη: «Είχε δίκιο στην κριτική του για να είμαστε και δίκαιοι»

Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τη Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έπειτα από ανάρτησή του στα social media, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο «X».

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 16 Μαΐου έγινε γνωστό πως ο Κρητικός βουλευτής, τέθηκε εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με απόφαση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του ανέφερε πως: «Και όμως επί της ουσίας ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του για να είμαστε και δίκαιοι».

«Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα», πρόσθεσε.

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή»

Αφού ανακοινώθηκε η απόφασή του για τον Παύλο Πολάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έγραψε σε δημοσίευσή του στα social media: «Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.

Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Η απάντηση του Παύλου Πολάκη

Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε σε ανάρτησή του: «Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ!! Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν απο την Κοινοβουλευτική ομάδα.(!!!)

Ο τελευταίος, χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!

Αντέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!

Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει! Με βγάζει απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΧΩΡΙΣ καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος!

Εγώ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ….. ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ!! Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα!! Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία!! Παύλος Πολάκης. Βουλευτής Χανίων, μέλος της ΠΓ του Σύριζα-ΠΣ».