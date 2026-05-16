Κροατία: Τρόμος για 130 επιβάτες αεροσκάφους – Το Airbus γλίστρησε στον διάδρομο κατά τη διαδικασία της απογείωσης

Στιγμές τρόμου έζησαν οι 130 επιβάτες ενός αεροσκάφους, το οποίο βγήκε από τον διάδρομο του αεροδρομίου του Σπλιτ, στην Κροατία. Είχε προηγηθεί η απόφαση των πιλότων να διακόψουν την απογείωση «σύμφωνα με τις διαδικασίες ασφαλείας», όπως ανακοίνωσε η Croatia Airlines.

«Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε», αναφέρει η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι το Airbus A220-300 είχε πενταμελές πλήρωμα.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο και βρίσκονται στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.

Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας διακρίνεται το αεροπλάνο να έχει σταματήσει στην άκρη του διαδρόμου, ενώ ο κινητήρας, που φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά, ακουμπά στο γρασίδι κατά μήκος του διαδρόμου.

Τη στιγμή του συμβάντος, το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το Σπλιτ, πόλη-λιμάνι στις ακτές της Αδριατικής, στην Κροατία, με προορισμό τη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία.

«Σύμφωνα με τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορίες, το πλήρωμα σταμάτησε το αεροσκάφος ενεργώντας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας», αναφέρει η αεροπορική εταιρεία, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για τους λόγους που ώθησαν τους πιλότους σε αυτή την απόφαση.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των πρώτων τεχνικών ελέγχων και των επίσημων διαδικασιών, προσθέτει η εταιρεία.

Το αεροπλάνο κινείτο με ταχύτητα άνω των 240 χλμ./ώρα πριν ο πιλότος το ακινητοποιήσει, σύμφωνα με δεδομένα του ιστοτόπου Flightradar που αναλύθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πρόκειται για «σοβαρό ατύχημα», δήλωσε η εθνική υπηρεσία διερεύνησης ατυχημάτων μεταφορών, ανακοινώνοντας τη διενέργεια έρευνας.

«Μετά την ακύρωση της απογείωσης, ένας τροχός του συστήματος προσγείωσης του αεροσκάφους βγήκε από τον διάδρομο και βρέθηκε στην παρακείμενη λωρίδα με το γρασίδι», τονίζει η υπηρεσία σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος υπέστη «ήσσονος σημασίας υλικές ζημιές».