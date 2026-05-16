Κροατία: Τρόμος για 130 επιβάτες αεροσκάφους – Το Airbus γλίστρησε στον διάδρομο κατά τη διαδικασία της απογείωσης

Enikos Newsroom

Διεθνή Νέα

airbus
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στιγμές τρόμου έζησαν οι 130 επιβάτες ενός αεροσκάφους, το οποίο βγήκε από τον διάδρομο του αεροδρομίου του Σπλιτ, στην Κροατία. Είχε προηγηθεί η απόφαση των πιλότων να διακόψουν την απογείωση «σύμφωνα με τις διαδικασίες ασφαλείας», όπως ανακοίνωσε η Croatia Airlines.

«Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε», αναφέρει η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι το Airbus A220-300 είχε πενταμελές πλήρωμα.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο και βρίσκονται στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.

Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας διακρίνεται το αεροπλάνο να έχει σταματήσει στην άκρη του διαδρόμου, ενώ ο κινητήρας, που φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά, ακουμπά στο γρασίδι κατά μήκος του διαδρόμου.

Τη στιγμή του συμβάντος, το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το Σπλιτ, πόλη-λιμάνι στις ακτές της Αδριατικής, στην Κροατία, με προορισμό τη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία.

«Σύμφωνα με τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορίες, το πλήρωμα σταμάτησε το αεροσκάφος ενεργώντας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας», αναφέρει η αεροπορική εταιρεία, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για τους λόγους που ώθησαν τους πιλότους σε αυτή την απόφαση.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των πρώτων τεχνικών ελέγχων και των επίσημων διαδικασιών, προσθέτει η εταιρεία.

Το αεροπλάνο κινείτο με ταχύτητα άνω των 240 χλμ./ώρα πριν ο πιλότος το ακινητοποιήσει, σύμφωνα με δεδομένα του ιστοτόπου Flightradar που αναλύθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πρόκειται για «σοβαρό ατύχημα», δήλωσε η εθνική υπηρεσία διερεύνησης ατυχημάτων μεταφορών, ανακοινώνοντας τη διενέργεια έρευνας.

«Μετά την ακύρωση της απογείωσης, ένας τροχός του συστήματος προσγείωσης του αεροσκάφους βγήκε από τον διάδρομο και βρέθηκε στην παρακείμενη λωρίδα με το γρασίδι», τονίζει η υπηρεσία σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος υπέστη «ήσσονος σημασίας υλικές ζημιές».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει η ερωτική ζωή μου όταν γίνω μητέρα; Πώς να την απογειώσετε

Έχετε μόνο 5 λεπτά να μακιγιαριστείτε; Makeup artists αποκαλύπτουν τα 3 βήματα που δεν θα παρέλειπαν με τίποτα

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» κινητοποιεί ελληνικούς και ξένους ομίλους – Το επιχειρηματικό παρασκήνιο

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Η Meta φέρνει την εικονική γραφή σε όλους με τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:16 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Θα περάσετε πολύ δύσκολα αν δεν υπάρξει συμφωνία

Μήνυμα στο Ιράν ότι θα περάσει «πολύ δύσκολη περίοδο» αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συ...
20:26 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Βρετανία: Ο Γουές Στρίτινγκ ανακοίνωσε ότι θέλει να είναι υποψήφιος για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ

Ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ήθελε να θέσει ...
20:19 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Ιταλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στη Μόντενα – 8 τραυματίες, οι 4 σε σοβαρή κατάσταση

Σοβαρό περιστατικό συνέβη το Σάββατο (16/5) στη Μόντενα, στην Ιταλία, όταν ένας άνδρας παρέσυρ...
16:35 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

DW: Πλησιάζει το σημείο καμπής στον πόλεμο στην Ουκρανία – Ίσως και μέσα στο 2026

Ειδικοί αναλυτές των δυτικών χωρών εκτίμησαν ότι πλησιάζει πια το de facto τέλος του πολέμου σ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν