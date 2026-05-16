Άγιοι Ανάργυροι: Νέες εικόνες από το σπίτι «τρώγλη» όπου ζούσαν τα τρία παιδιά – Για ενδοοικογενειακή απειλή είχε συλληφθεί ο πατέρας

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι
Σοκ και θλίψη προκαλούν οι εικόνες από το σπίτι όπου ζούσαν τα τρία παιδιά της οικογένειας στους Αγίους Αναργύρους. Η νέα αυτή υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων αποκαλύπτεται λίγα μόλις 24ωρα μετά την υπόθεση της πολύτεκνης οικογένειας, που ζούσε μέσα στις ακαθαρσίες, στο Περιστέρι.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που μπήκαν στο διαμέρισμα της οδού Κερκύρας, στους Αγίους Αναργύρους, αντίκρισαν εικόνες απόλυτης εγκατάλειψης. Είχε προηγηθεί καταγγελία γείτονα, που έλεγε ότι τα τρία παιδιά της οικογένειας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες.

Το σπίτι όπου διέμεναν οι γονείς μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά τους, ήταν γεμάτο βρωμιές και δυσωδία. Ακαταστασία, στρώματα, ρούχα και παιχνίδια πεταμένα στο πάτωμα, μούχλα στους τοίχους, ενώ η κουζίνα ήταν γεμάτη σκουπίδια και ακαθαρσίες.

Σύμφωνα με γείτονες, μάλιστα, τα παιδιά ήταν εμφανώς παραμελημένα και κυκλοφορούσαν και χωρίς ρούχα τον χειμώνα, όπως μετέδωσε το Mega.

Οι γείτονες είχαν απευθυνθεί στον δήμο κι άλλες φορές, είχαν γίνει αυτοψίες και τους είχε επισκεφτεί η κοινωνική υπηρεσία του δήμου. Κάτοικος της περιοχής λέει πως είχε γίνει ξανά καταγγελία πριν από έναν χρόνο, «τότε που ήρθαν για να τους καθαρίσουν. Ήρθε το υγειονομικό, καθάρισαν το σπίτι, τους έβαψαν κι απ’ έξω το σπίτι» και πρόσθεσε ότι «στο μπαλκόνι το είχα δει μια φορά, το ένα παιδί που ήταν γυμνό τελείως».

Συνελήφθησαν οι γονείς, στο Παίδων τα τρία παιδιά

Οι γονείς των παιδιών, 31 και 36 ετών, συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, ο πατέρας είχε συλληφθεί στο παρελθόν ύστερα από μήνυση που του είχε υποβάλει η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ κατέθεσε και ο ίδιος μήνυση κατά της συζύγου για ψευδή καταμήνυση. Δύο φορές παλαιότερα, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του αφού είχε εντοπιστεί να κινείται με τη μηχανή του χωρίς να έχει δίπλωμα.

Τα τρία παιδάκια -1 αγόρι και 2 κορίτσια- ηλικίας 7, 5 και 3 ετών, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» με εισαγγελική εντολή για προστατευτική φύλαξη. Τα παιδιά θα υποβληθούν σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.

«Τα παιδιά τα παραμελούσαν συστηματικά. Το 4χρονο κορίτσι έχει βαριά νοητική στέρηση. Και τα αφήνουν να ζουν σε αυτό το περιβάλλον στάβλο; Αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες, αυτοί που πήγαιναν στο σπίτι και παρακολουθούσαν την οικογένεια, δεν έπρεπε να αφαιρέσουν την επιμέλεια;», είπε στις «Εξελίξεις Τώρα» ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Τι λένε ο παππούς και ο θείος

Την ίδια στιγμή, μέλη της οικογένειας, περιγράφουν στις «Εξελίξεις» πως δεν είχαν αντιληφθεί κανένα σημάδι παραμέλησης.

«Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά, σε ντύσιμο κι αυτά. Δεν ήταν παιδιά κακοποιημένα. Χαρούμενα, παίζανε. Μου είπε η κόρη μου ότι ερχόταν μια κοινωνική λειτουργός, σαν βοήθεια, για να βγάλει ένα επίδομα», λέει ο παππούς τους.

Ο θείος των παιδιών, από την πλευρά του, σχολίασε «όλα καλά, εντάξει». Σε ερώτηση εάν η καταγγελία είναι ψεύτικη, απάντησε: «ψέματα είναι, ναι»

Οι κοινωνικές υπηρεσίες θα αποφανθούν για την τύχη των παιδιών της οικογένειας.

 

