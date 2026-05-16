Συνέδριο ΝΔ – Παπαστεργίου: «Η Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει ουσιαστικά, αποκτώντας ένα πιο σύγχρονο, γρήγορο και φιλικό προς τον πολίτη κράτος»

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει ουσιαστικά, αποκτώντας ένα πιο σύγχρονο, γρήγορο και φιλικό προς τον πολίτη κράτος, εξέπεμψε ο Δημήτρης Παπαστεργίου κατά την ομιλία του στο συνέδριο της ΝΔ.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κινήθηκε γύρω από τον άξονα του «ψηφιακού μετασχηματισμού» του κράτους και της προσπάθειας της κυβέρνησης, και τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δύναμη εκσυγχρονισμού, αποτελεσματικότητας και θεσμικής αλλαγής.

Περιέγραψε ως βασικό στόχο τη δημιουργία μιας δημόσιας διοίκησης που δεν θα ταλαιπωρεί τον πολίτη και δεν θα τον αντιμετωπίζει με καχυποψία, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το νέο μοντέλο κράτους πρέπει να λειτουργεί με τη λογική ότι «ο πολίτης καταρχάς έχει δίκιο», σε αντίθεση με το παρελθόν όπου ο πολίτης ήταν διαρκώς υποχρεωμένος να αποδεικνύει το αυτονόητο μέσα από χρονοβόρες διαδικασίες και γραφειοκρατία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο gov.gr, το οποίο χαρακτήρισε ως το πιο ορατό παράδειγμα των αλλαγών στη δημόσια διοίκηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σήμερα η πλατφόρμα διαθέτει 2.250 ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ μόνο μέσα στον Απρίλιο εκδόθηκαν 1,2 εκατ. υπεύθυνες δηλώσεις και 758 χιλιάδες εξουσιοδοτήσεις, αποφεύγοντας έτσι σχεδόν δύο εκατομμύρια φυσικές επισκέψεις πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, με 8,7 εκατ. online συνταγογραφήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά ραντεβού μέσω του MyHealth app.

Παράλληλα, παρουσίασε ως μια σημαντική καινοτομία την χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην έκδοση ποινικού μητρώου, όπου — όπως είπε— πάνω από τις μισές αιτήσεις πλέον ολοκληρώνονται άμεσα μέσω «έξυπνου αλγορίθμου», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναφερόμενος στην τεχνολογία είπε ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί «εργαλείο ισότητας», καθώς το ίδιο ψηφιακό κράτος εξυπηρετεί με τον ίδιο τρόπο πολίτες από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Παράλληλα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα που «δεν φοβάται την αλλαγή» και μπορεί να μιλά ακόμη και για τεχνητή νοημοσύνη και διαστημική τεχνολογία σε ένα κομματικό συνέδριο.

Έκλεισε την ομιλία του με την προβολή του οράματος για την «Ελλάδα του 2030» που όπως είναι ένα κράτος γρήγορο, διαφανές, ανθρώπινο και αποτελεσματικό, που αξιοποιεί την τεχνολογία όχι ως αυτοσκοπό αλλά ως μέσο βελτίωσης της καθημερινότητας και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος.