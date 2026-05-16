Συνέδριο ΝΔ – Παπαστεργίου: «Η Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει ουσιαστικά, αποκτώντας ένα πιο σύγχρονο, γρήγορο και φιλικό προς τον πολίτη κράτος»

Enikos Newsroom

Πολιτική

Δημήτρης Παπαστεργίου
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει ουσιαστικά, αποκτώντας ένα πιο σύγχρονο, γρήγορο και φιλικό προς τον πολίτη κράτος, εξέπεμψε ο Δημήτρης Παπαστεργίου κατά την ομιλία του στο συνέδριο της ΝΔ.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κινήθηκε γύρω από τον άξονα του «ψηφιακού μετασχηματισμού» του κράτους και της προσπάθειας της κυβέρνησης, και τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δύναμη εκσυγχρονισμού, αποτελεσματικότητας και θεσμικής αλλαγής.

Περιέγραψε ως βασικό στόχο τη δημιουργία μιας δημόσιας διοίκησης που δεν θα ταλαιπωρεί τον πολίτη και δεν θα τον αντιμετωπίζει με καχυποψία, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το νέο μοντέλο κράτους πρέπει να λειτουργεί με τη λογική ότι «ο πολίτης καταρχάς έχει δίκιο», σε αντίθεση με το παρελθόν όπου ο πολίτης ήταν διαρκώς υποχρεωμένος να αποδεικνύει το αυτονόητο μέσα από χρονοβόρες διαδικασίες και γραφειοκρατία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο gov.gr, το οποίο χαρακτήρισε ως το πιο ορατό παράδειγμα των αλλαγών στη δημόσια διοίκηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σήμερα η πλατφόρμα διαθέτει 2.250 ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ μόνο μέσα στον Απρίλιο εκδόθηκαν 1,2 εκατ. υπεύθυνες δηλώσεις και 758 χιλιάδες εξουσιοδοτήσεις, αποφεύγοντας έτσι σχεδόν δύο εκατομμύρια φυσικές επισκέψεις πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, με 8,7 εκατ. online συνταγογραφήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά ραντεβού μέσω του MyHealth app.

Παράλληλα, παρουσίασε ως μια σημαντική καινοτομία την χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην έκδοση ποινικού μητρώου, όπου — όπως είπε— πάνω από τις μισές αιτήσεις πλέον ολοκληρώνονται άμεσα μέσω «έξυπνου αλγορίθμου», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναφερόμενος στην τεχνολογία είπε ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί «εργαλείο ισότητας», καθώς το ίδιο ψηφιακό κράτος εξυπηρετεί με τον ίδιο τρόπο πολίτες από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Παράλληλα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα που «δεν φοβάται την αλλαγή» και μπορεί να μιλά ακόμη και για τεχνητή νοημοσύνη και διαστημική τεχνολογία σε ένα κομματικό συνέδριο.

Έκλεισε την ομιλία του με την προβολή του οράματος για την «Ελλάδα του 2030» που όπως είναι ένα κράτος γρήγορο, διαφανές, ανθρώπινο και αποτελεσματικό, που αξιοποιεί την τεχνολογία όχι ως αυτοσκοπό αλλά ως μέσο βελτίωσης της καθημερινότητας και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει η ερωτική ζωή μου όταν γίνω μητέρα; Πώς να την απογειώσετε

Έχετε μόνο 5 λεπτά να μακιγιαριστείτε; Makeup artists αποκαλύπτουν τα 3 βήματα που δεν θα παρέλειπαν με τίποτα

Επικουρικές συντάξεις: Νέο μοντέλο για ταχύτερες απονομές – Tι αλλάζει

Λαϊκές αγορές: Οι νέες ρυθμίσεις για τη λειτουργία τους στην Αττική – Όλες οι λεπτομέρειες

Κρυφή μόλυνση στα δόντια: Πώς μια «σιωπηλή» φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει το ζάχαρο και όλο το σώμα

Πώς να κάνετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επαγγελματικής λειτουργίας στο προφίλ σας στο Facebook
περισσότερα
19:46 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Παύλος Πολάκης: Η απάντηση στον Σωκράτη Φάμελλο μετά τη διαγραφή από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – «Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ»

Το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου έγινε γνωστό πως ο Παύλος Πολάκης τέθηκε εκτός της Κοινοβουλ...
19:30 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Φάμελλος για διαγραφή Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια

«Προσβλητική» και «επιθετική» χαρακτηρίζει ο Σωκράτης Φάμελλος την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη,...
19:08 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Συνέδριο ΝΔ – Παπασταύρου: «Ισχυρή ΝΔ σημαίνει ισχυρή Ελλάδα»

«Αυτό που μας ενώνει είναι η ακλόνητη πίστη στις κοινές αξίες, η πατρίδα, το όφελος των πολλών...
19:00 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Ο Σωκράτης Φάμελλος διέγραψε τον Παύλο Πολάκη από την ΚΟ – «Αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα», λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Παύλος Πολάκης τέθηκε εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με απόφαση του προέδρ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν