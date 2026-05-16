Τηλεθέαση (15/5): Ποια προγράμματα ξεχώρισαν το βράδυ της Παρασκευής;

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε «Το σόι σου» με 25,2%, ενώ ακολούθησαν «Οι Αθώοι» με 16,5% και ο «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό (Ε)» με 15,5%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε «Το σόι σου» με 30%, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,3% και στην τρίτη ο «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό (Ε)» με 12,3%.

Γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Το σόι σου 25,2%
2 MEGA Οι Αθώοι 16,5%
3 MEGA Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό (Ε) 15,5%
4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,4%
5 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) 11,7%
6 ΣΚΑΪ The Floor 10%
7 ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία: Νύχτα Γάμου 7%
8 OPEN J2US 7%
9 STAR Ελληνική ταινία: Ζητείται Ψεύτης 6,1%
10 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,3%
11 ΕΡΤ1 Εκτός Σχεδίου 1,3%

 

Δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Το σόι σου 30%
2 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) 14,3%
3 MEGA Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό (Ε) 12,3%
4 MEGA Οι Αθώοι 11,5%
5 ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία: Νύχτα Γάμου 8,4%
6 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 7,6%
7 ΣΚΑΪ The Floor 7,4%
8 STAR Ελληνική ταινία: Ζητείται Ψεύτης 6,5%
9 OPEN J2US 6,2%
10 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 5,1%
11 ΕΡΤ1 Εκτός Σχεδίου 1,3%

