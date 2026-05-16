Τηλεθέαση (15/5): Ποια προγράμματα ξεχώρισαν το βράδυ της Παρασκευής;

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Παρασκευή 15 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε «Το σόι σου» με 25,2%, ενώ ακολούθησαν «Οι Αθώοι» με 16,5% και ο «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό (Ε)» με 15,5%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε «Το σόι σου» με 30%, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,3% και στην τρίτη ο «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό (Ε)» με 12,3%.
Γενικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Το σόι σου
|25,2%
|2
|MEGA
|Οι Αθώοι
|16,5%
|3
|MEGA
|Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό (Ε)
|15,5%
|4
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|12,4%
|5
|ALPHA
|Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)
|11,7%
|6
|ΣΚΑΪ
|The Floor
|10%
|7
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία: Νύχτα Γάμου
|7%
|8
|OPEN
|J2US
|7%
|9
|STAR
|Ελληνική ταινία: Ζητείται Ψεύτης
|6,1%
|10
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|4,3%
|11
|ΕΡΤ1
|Εκτός Σχεδίου
|1,3%
Δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Το σόι σου
|30%
|2
|ALPHA
|Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)
|14,3%
|3
|MEGA
|Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό (Ε)
|12,3%
|4
|MEGA
|Οι Αθώοι
|11,5%
|5
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία: Νύχτα Γάμου
|8,4%
|6
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|7,6%
|7
|ΣΚΑΪ
|The Floor
|7,4%
|8
|STAR
|Ελληνική ταινία: Ζητείται Ψεύτης
|6,5%
|9
|OPEN
|J2US
|6,2%
|10
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|5,1%
|11
|ΕΡΤ1
|Εκτός Σχεδίου
|1,3%