Παύλος Πολάκης: Η απάντηση στον Σωκράτη Φάμελλο μετά τη διαγραφή από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – «Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ»

Το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου, έγινε γνωστό πως ο Παύλος Πολάκης τέθηκε εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με απόφαση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.

Ο Κρητικός βουλευτής απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανάρτησή του στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ!!  Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν απο την Κοινοβουλευτική ομάδα.(!!!)

Ο τελευταίος, χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!
Αντέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!
Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει! Με βγάζει απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΧΩΡΙΣ καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος!
Εγώ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ….. ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ!!
Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα!! Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία!! Παύλος Πολάκης. Βουλευτής Χανίων, μέλος της ΠΓ του Σύριζα-ΠΣ».

