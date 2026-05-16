Παύλος Πολάκης: Η απάντηση στον Σωκράτη Φάμελλο μετά τη διαγραφή από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – «Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ»

Το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου, έγινε γνωστό πως ο Παύλος Πολάκης τέθηκε εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με απόφαση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.

Ο Κρητικός βουλευτής απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανάρτησή του στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ!! Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν απο την Κοινοβουλευτική ομάδα.(!!!)

Ο τελευταίος, χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!! Αντέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!

Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει! Με βγάζει απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΧΩΡΙΣ καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος!