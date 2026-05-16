Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται στις αποδόσεις ο Akylas, λίγο πριν από τον Μεγάλο Τελικό

Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε το νέο νικητή της Eurovision. Ο παγκοσμίου φήμης διαγωνισμός τραγουδιού, φέτος διεξάγεται στο Wiener Stadthalle, στη Βιέννη της Αυστρίας. Εκπρόσωπός μας είναι ο Akylas, ο οποίος έχει ενθουσιάσει μεγάλο μέρος του κοινού. Μία ανάσα πριν ξεκινήσει ο Μεγάλος Τελικός, οι στοιχηματικές εταιρίες συνεχίζουν να δείχνουν την Ελλάδα ιδιαίτερα ψηλά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα μπορούν να αλλάξουν και να υπάρξουν μεγάλες ανατροπές, ιδιαίτερα αφού ξεκινήσει ο Τελικός και οι καλλιτέχνες παρουσιάσουν στη σκηνή του διαγωνισμού τα κομμάτια τους.

Στην πρώτη θέση η Φινλανδία, στην τέταρτη η Ελλάδα

Με βάση τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών, αυτή την στιγμή φαβορί για την κατάκτηση της Eurovision 2026, είναι η Φινλανδία, την οποία εκπροσωπούν η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen.

Αμέσως μετά ακολουθεί η Αυστραλία, με την Delta Goodrem, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία με την Dara.

Ο Akylas, ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού έχει λατρευτεί από τον κόσμο για το ταλέντο του και τον πολύ γλυκό χαρακτήρα του, τη δεδομένη στιγμή είναι στην τέταρτη θέση, ενώ δεν αποκλείεται στο τέλος του Μεγάλου Τελικού, να τον δούμε να βρίσκεται ακόμα πιο ψηλά βαθμολογικά.

Η Κύπρος, με την Antigoni και το «JALLA», είναι στην 17η θέση. Δέκατη έκτη είναι η Αλβανία με τον Alis, και 18η η Νορβηγία με τον Jonas Lovv.