Δύσκολες στιγμές για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο: Πέθανε ο πατέρας του – Η ανάρτηση στο Instagram

Ο δημοφιλής ηθοποιός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος περνά δύσκολες ώρες, καθώς σήμερα Σάββατο πέθανε ο πατέρας του. Το δυστυχές συμβάν ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Instragram.

Ο ηθοποιός αποχαιρετά τον πατέρα του με το ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα social media, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές που έζησαν μαζί.

Όπως αναφέρει, από τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν ο πατέρας του χτύπησε, βρισκόταν καθημερινά στο πλευρό του. Ολοκληρώνει την ανάρτησή του με τη φράση: «Μπαμπά μου σ’ευχαριστώ που με έκανες να σε αγαπώ τόσο…».

Αναλυτικά η ανάρτηση του ηθοποιού

«Πατέρα μου…

Από τη Μ. Παρασκευή που χτύπησες μέχρι σήμερα ήμασταν κάθε μέρα μαζί…. Κάθε μέρα μιλάγαμε και σε παραμύθιαζα ότι πρέπει να δυναμώσεις κι ύστερα με την επέμβαση θα ξανακουνήσεις τα χέρια σου και τα πόδια … Σου φύλαγα την ελπίδα μέχρι τέλους ώσπου κατάλαβες.. Είμαι σίγουρος ότι κατάλαβες όταν το πατέρα μου ..έγινε μπαμπά μου σ αγαπώ.. τόσα πολλά σ αγαπώ που όταν σε ρώτησα αν σου τά κανα καρπούζια .. μου είπες ..όχι…πεπόνια!!! Όσοι σε ξέρουνε δε σ έκαναν για 86 χρονών…τουλάχιστον 70… Τρελό DNA μας κληρονόμησες… Αυτό το καλοκαίρι που θα γυρίζω την Ελλάδα με τον Υπηρέτη ξέρω ότι θαχεις βρει την καλύτερη θεση … πάντα ειχες την καλύτερη θέση… στην καρδιά μου!! Πατέρα μου ξέρω ότι στάχω κάνει καρπούζια.. αλλά δεν πρόκειται εξάλλου να το ξαναπροφέρω εκτός κι αν το ζητάει κανένας ρόλος…

Καλό σου ταξίδι…

ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.. ΠΟΥ ΜΕΚΑΝΕΣ ΝΑ ΣΑΓΑΠΩ ΤΟΣΟ…».