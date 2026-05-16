Δύσκολες στιγμές για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο: Πέθανε ο πατέρας του – Η ανάρτηση στο Instagram

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Lifestyle

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο δημοφιλής ηθοποιός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος περνά δύσκολες ώρες, καθώς σήμερα Σάββατο πέθανε ο πατέρας του. Το δυστυχές συμβάν ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Instragram.

Ο ηθοποιός αποχαιρετά τον πατέρα του με το ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα social media, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές που έζησαν μαζί.

Όπως αναφέρει, από τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν ο πατέρας του χτύπησε, βρισκόταν καθημερινά στο πλευρό του. Ολοκληρώνει την ανάρτησή του με τη φράση: «Μπαμπά μου σ’ευχαριστώ που με έκανες να σε αγαπώ τόσο…».

Αναλυτικά η ανάρτηση του ηθοποιού

«Πατέρα μου…

Από τη Μ. Παρασκευή που χτύπησες μέχρι σήμερα ήμασταν κάθε μέρα μαζί…. Κάθε μέρα μιλάγαμε και σε παραμύθιαζα ότι πρέπει να δυναμώσεις κι ύστερα με την επέμβαση θα ξανακουνήσεις τα χέρια σου και τα πόδια … Σου φύλαγα την ελπίδα μέχρι τέλους ώσπου κατάλαβες.. Είμαι σίγουρος ότι κατάλαβες όταν το πατέρα μου ..έγινε μπαμπά μου σ αγαπώ.. τόσα πολλά σ αγαπώ που όταν σε ρώτησα αν σου τά κανα καρπούζια .. μου είπες ..όχι…πεπόνια!!! Όσοι σε ξέρουνε δε σ έκαναν για 86 χρονών…τουλάχιστον 70… Τρελό DNA μας κληρονόμησες… Αυτό το καλοκαίρι που θα γυρίζω την Ελλάδα με τον Υπηρέτη ξέρω ότι θαχεις βρει την καλύτερη θεση … πάντα ειχες την καλύτερη θέση… στην καρδιά μου!! Πατέρα μου ξέρω ότι στάχω κάνει καρπούζια.. αλλά δεν πρόκειται εξάλλου να το ξαναπροφέρω εκτός κι αν το ζητάει κανένας ρόλος…
Καλό σου ταξίδι…
ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.. ΠΟΥ ΜΕΚΑΝΕΣ ΝΑ ΣΑΓΑΠΩ ΤΟΣΟ…».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει η ερωτική ζωή μου όταν γίνω μητέρα; Πώς να την απογειώσετε

Έχετε μόνο 5 λεπτά να μακιγιαριστείτε; Makeup artists αποκαλύπτουν τα 3 βήματα που δεν θα παρέλειπαν με τίποτα

Επικουρικές συντάξεις: Νέο μοντέλο για ταχύτερες απονομές – Tι αλλάζει

Λαϊκές αγορές: Οι νέες ρυθμίσεις για τη λειτουργία τους στην Αττική – Όλες οι λεπτομέρειες

Κρυφή μόλυνση στα δόντια: Πώς μια «σιωπηλή» φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει το ζάχαρο και όλο το σώμα

Πώς να κάνετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επαγγελματικής λειτουργίας στο προφίλ σας στο Facebook
περισσότερα
18:09 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Eurovision 2026 – Akylas: Οι αναρτήσεις πριν από τον Μεγάλο Τελικό – «Είναι η μέρα να ψηφίσεις 6, αν θες σουβλάκι, μουσακά, ούζο…»

Με κομμένη την ανάσα περιμένουν οι φανατικοί θαυμαστές της Eurovision, να μάθουν ποιος θα είνα...
17:16 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Survivor – Σταύρος Φλώρος: « Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου, να κάνετε μια προσευχή για μένα…» – Η πρώτη ανάρτηση μετά το ατύχημα

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές ζει ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά πριν από λίγες ...
21:55 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Βαρύ πένθος για τον Κώστα Σόμμερ: Πέθανε η μητέρα του – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Βαρύ πένθος βιώνει ο Κώστας Σόμμερ, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Σιμόνη. Με μια συγκιν...
15:36 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ναταλία Γερμανού: «Έχω βαρεθεί να με ρωτάνε τι με τραβούσε στους νεότερους άνδρες»

Συνέντευξη στο «Happy Day» έδωσε η Ναταλία Γερμανού, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν