Κέρκυρα: Σοβαρές ζημιές στο Δημοτικό Θέατρο – Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν πάνελ που κατέληξαν στον δρόμο

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Κέρκυρα
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας, αφού αποκολλήθηκε μεγάλο μέρος της εξωτερικής επένδυσης του πύργου της σκηνής και από τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τα παλαιά συνθετικά πάνελ και ασφαλτόπανα παρασύρθηκαν από τον αέρα, με ορισμένα εξ’ αυτών να καταλήγουν ακόμη και στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στελέχη του Δήμου, προκειμένου να απομακρύνουν τα υλικά και να ασφαλίσουν τα τμήματα της επένδυσης που παραμένουν στη θέση τους, καθώς υπάρχει κίνδυνος νέας αποκόλλησης σε περίπτωση περαιτέρω ενίσχυσης των ανέμων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανος Πουλημένος αναφέρθηκε στο περιστατικό με ανάρτηση που έκανα στα social media, κάνοντας λόγο για ένα νέο σοβαρό πρόβλημα στην υπερκατασκευή της οροφής του θεάτρου.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την αποκόλληση της παλαιάς και σαθρής επικάλυψης των τοιχωμάτων, η οποία μετρά 50 έτη.

Ο ίδιος υπογράμμισε την άμεση κινητοποίηση των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας, Πολιτισμού και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που επιχείρησαν σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και την Τροχαία.

Σημειώνεται ότι για την ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης απομάκρυνσης των υλικών, κρίθηκε απαραίτητη η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μαντζάρου.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διευρύνεται το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» με τρία νέα προγράμματα πρόληψης

Επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο – Ποιο θρεπτικό συστατικό προστατεύει τον εγκέφαλο και καταπολεμά τον καρκίνο

Πρόγραμμα για παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις για 70.000 vouchers

Youth Pass 2026: Πότε θα καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση – Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Πώς να κάνετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επαγγελματικής λειτουργίας στο προφίλ σας στο Facebook

Ακούμε το σύμπαν εδώ και δέκα χρόνια – Αυτά είναι τα αποτελέσματα
περισσότερα
17:25 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Χαλκιδική: Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 12χρονος

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 12χρονος, που είχε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, νωρίς το μεσημέρι...
17:08 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Νίσυρο: Ακρωτηριάστηκε το χέρι 50χρονου

Σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη σήμερα, Σάββατο 16 Μαίου στη Νίσυρο, με αποτέλεσμα τον ακρωτηρι...
16:09 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Πώς δρούσε το διεθνές κύκλωμα που πουλούσε πλαστά φάρμακα σε σοβαρά ασθενείς – Επιχείρηση και στην Ελλάδα, στα 240 εκατ. ο τζίρος

Βίντεο από την συντονισμένη ευρωπαϊκή επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν οι αρχές από 15 χώρες...
14:29 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

«Μαϊμού» φάρμακα: Ευρωπαϊκή επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας – Παραπλανούσαν πολίτες με εικόνες διάσημων προσώπων

Μια μεγάλη πανευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2026, με τη συμμε...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν