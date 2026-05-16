Κέρκυρα: Σοβαρές ζημιές στο Δημοτικό Θέατρο – Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν πάνελ που κατέληξαν στον δρόμο

Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας, αφού αποκολλήθηκε μεγάλο μέρος της εξωτερικής επένδυσης του πύργου της σκηνής και από τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τα παλαιά συνθετικά πάνελ και ασφαλτόπανα παρασύρθηκαν από τον αέρα, με ορισμένα εξ’ αυτών να καταλήγουν ακόμη και στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στελέχη του Δήμου, προκειμένου να απομακρύνουν τα υλικά και να ασφαλίσουν τα τμήματα της επένδυσης που παραμένουν στη θέση τους, καθώς υπάρχει κίνδυνος νέας αποκόλλησης σε περίπτωση περαιτέρω ενίσχυσης των ανέμων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανος Πουλημένος αναφέρθηκε στο περιστατικό με ανάρτηση που έκανα στα social media, κάνοντας λόγο για ένα νέο σοβαρό πρόβλημα στην υπερκατασκευή της οροφής του θεάτρου.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την αποκόλληση της παλαιάς και σαθρής επικάλυψης των τοιχωμάτων, η οποία μετρά 50 έτη.

Ο ίδιος υπογράμμισε την άμεση κινητοποίηση των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας, Πολιτισμού και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που επιχείρησαν σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και την Τροχαία.

Σημειώνεται ότι για την ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης απομάκρυνσης των υλικών, κρίθηκε απαραίτητη η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μαντζάρου.