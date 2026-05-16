Η σύνεδρος της ΝΔ που ανέβηκε στο βήμα με το μωρό της – Μήνυμα για το δημογραφικό

Μια ξεχωριστή στιγμή καταγράφηκε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εμφανίστηκε στο βήμα μία σύνεδρος η οποία κρατούσε το μωρό της σε μάρσιπο. Πρόκειται για τη Μαρία Σακίμπ, υποψήφια στην Α΄ Αθηνών. Η σύνεδρος επέλεξε να συνδυάσει τη δημόσια παρέμβασή της με ένα ισχυρό συμβολικό μήνυμα.

Η εικόνα της μητέρας με το βρέφος στην αγκαλιά αποτύπωσε με ιδιαίτερο τρόπο τη συζήτηση γύρω από τη μητρότητα και το δημογραφικό πρόβλημα, θέματα στα οποία αναφέρθηκε και η ίδια στην ομιλία της. Το μωρό, πάντως, εξέφραζε τη δική του… άποψη με μικρές γκρίνιες κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο βήμα. Το στιγμιότυπο σχολίασε με χιούμορ και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ο οποίος παρατήρησε πως το μωρό ήταν τελικά αρκετά ήσυχο, ζητώντας μάλιστα από τη Μαρία Σακίμπ τη… συνταγή.