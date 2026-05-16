Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Νίσυρο: Ακρωτηριάστηκε το χέρι 50χρονου

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
Σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη σήμερα, Σάββατο 16 Μαίου στη Νίσυρο, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του δεξιού χεριού ενός 50χρονου.

Μετά τον τραυματισμό του 50χρονου αλλοδαπού εργάτη κατά τη χρήση μηχανήματος με ιμάντα, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του από τη Νίσυρο προς την Κω, ώστε να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Υποβλήθηκε σε επέμβαση 4 ωρών

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο διοικητής του νοσοκομείου Κω, Νίκος Φανιός, ο τραυματίας έφτασε στο νοσοκομείο περίπου στις 10:30 το πρωί και οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την άφιξη του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι το δεξί του χέρι ήταν ήδη ακρωτηριασμένο. 

Ο 50χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

