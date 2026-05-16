Πολεμικό Ναυτικό: Τι ισχύει με την κατάταξη στρατευσίμων

Enikos Newsroom

Πολιτική

Πολεμικό Ναυτικό
Διευκρινίσεις δίνει το Πολεμικό Ναυτικό σχετικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου για την κατάταξη στρατευσίμων.

Όπως υπενθυμίζει το Πολεμικό Ναυτικό, αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένες κατηγορίες στρατευσίμων, οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στο Πολεμικό Ναυτικό βάσει του Ν. 5265/2026, Άρθρο 180, παράγραφος 3, περίπτωση α΄.

Με αυτόν τον τρόπο άλλωστε πραγματοποιήθηκε η κατάταξη στρατευσίμων στο Πολεμικό Ναυτικό και κατά την 2026 Ά ΕΣΣΟ, σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση.

Συγκεκριμένα το εν λόγω άρθρο αναφέρει:

Άρθρο 180, παράγραφος 3, περίπτωση α΄

Με απόφαση της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, μεταφέρονται, αυτεπάγγελτα, μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας που υποχρεούνται σε κατάταξη ή επανακατάταξη, σε άλλο Κλάδο των ΕΔ οι εξής κατηγορίες:

Α) Στο Πολεμικό Ναυτικό:
Αα) Οι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), οι επιτυχώς αποφοιτούντες από τα Ειδικά Τμήματα των ΑΕΝ, οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατεύθυνσης ναυπηγών, οι πτυχιούχοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) με ειδικότητα Πλοιάρχου – Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και αντιστοίχων σχολών του εξωτερικού.
Αβ) Οι πτυχιούχοι ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην Ωκεανογραφία – Θαλάσσιες Βιοεπιστήμες και αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού.
Αγ) Όσοι έλαβαν αναβολή κατάταξης ως ναυτολογημένοι, σύμφωνα με το άρθρο 190.
Αδ) Οι κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου σε ισχύ με πλόες.

