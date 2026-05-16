Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των σωστικών συνεργείων κατά τη διάρκεια επιχείρησης ανάσυρσης των σορών των Ιταλών

Τραγική τροπή πήραν οι επιχειρήσεις έρευνας στις Μαλδίβες για τις σορούς των 5 Ιταλών δυτών, καθώς ένας στρατιωτικός δύτης που συμμετείχε στην αποστολή ανάσυρσης πέθανε έπειτα από κατάδυση στην περιοχή των υποθαλάσσιων σπηλαίων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δύτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ADK, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το μαλδιβιανό site dhuvas.mv αναφέρει πως ο άνδρας συμμετείχε στις ιδιαίτερα δύσκολες επιχειρήσεις εντοπισμού των Ιταλών δυτών που εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε σπηλιά μεγάλου βάθους.

«Ο Λοχίας Μοχάμεντ Μάχντι των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων των Μαλδίβων (MNDF) πέθανε κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που διεξήγαγε το MNDF», επιβεβαίωσε το MNDF στο X.

Επιχείρηση σε υποθαλάσσιες σπηλιές 60 μέτρων

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε ένα δίκτυο υποθαλάσσιων σπηλαίων που βρίσκεται σε βάθος περίπου 58 έως 60 μέτρων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica, οι συνθήκες θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες ακόμη και για έμπειρους δύτες, καθώς πρόκειται για περιοχές με περιορισμένη ορατότητα και πολύπλοκο δίκτυο διαδρόμων.

Οι αρχές των Μαλδίβων έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της κατάδυσης, καθώς οι τοπικοί κανονισμοί επιτρέπουν ψυχαγωγικές καταδύσεις μέχρι τα 30 μέτρα βάθος. Τα ιταλικά μέσα αναφέρουν πως εξετάζεται γιατί η ομάδα βρέθηκε σχεδόν στο διπλάσιο επιτρεπόμενο βάθος.

Ιταλοί ειδικοί συμμετέχουν στις έρευνες

Ο εκπρόσωπος της προεδρίας των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ, δήλωσε ότι στις επιχειρήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν δύο Ιταλοί ειδικοί, ένας διασώστης βαθιών υδάτων και ένας ειδικός στις καταδύσεις σε σπήλαια.

Οκτώ δύτες των Μαλδίβων συμμετέχουν ήδη στις επιχειρήσεις, πραγματοποιώντας διαδοχικές καταδύσεις προκειμένου να εντοπίσουν και να ανασύρουν τους αγνοούμενους.

Ψυχολογική στήριξη στους Ιταλούς τουρίστες

Το γιοτ Duke of York, στο οποίο επέβαιναν οι 25 Ιταλοί τουρίστες, έχει επιστρέψει στην πρωτεύουσα Μαλέ. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η La Repubblica, οι αρχές των Μαλδίβων θα διαθέσουν ειδική ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης για τους συγγενείς και τους επιβαίνοντες που βρίσκονταν στο ταξίδι.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις διπλωματικές αρχές της χώρας για την παρακολούθηση των επιχειρήσεων και τη στήριξη των οικογενειών των αγνοουμένων.