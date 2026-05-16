Ουκρανία: Νύχτα τρόμου με 294 ρωσικά drones – Τουλάχιστον 3 νεκροί και 63 τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 63 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας μέσα στο τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 294 drones, εκ των οποίων τα 269 καταρρίφθηκαν. Παρ’ όλα αυτά, καταγράφηκαν άμεσα πλήγματα από 20 drones σε 15 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρρίψεις έπεσαν σε ακόμη εννέα σημεία.

Χτυπήματα σε Χερσώνα και Ζαπορίζια

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 23 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ολεξάντρ Προκούντιν. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε πέντε πολυκατοικίες και 19 σπίτια.

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 21 τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ. Σύμφωνα με τις αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 850 επιθέσεις σε 53 οικισμούς μέσα σε ένα 24ωρο.

Επιθέσεις και σε άλλες περιοχές

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια του Σούμι, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι τοπικές αρχές ανέφεραν εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια, οχήματα και πολιτικές υποδομές.

Ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χαρκόβου τραυμάτισαν πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικές υποδομές, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Στην Οδησσό, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν επίσης ζημιές σε λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Ολέχ Κίπερ.

Τέλος, επιθέσεις με drones και πυροβολικό στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ τραυμάτισαν έναν άνθρωπο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Σερχίι Λίσακ.