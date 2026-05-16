ΗΠΑ: 24χρονος πέθανε αφού πήδηξε από γκρεμό σε λίμνη κατά τη διάρκεια εορτασμού αποφοίτησης

Ένας 24χρονος απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια έχασε τη ζωή του στις ΗΠΑ, όταν πήδηξε από βραχώδη σχηματισμό σε λίμνη στην Αλαμπάμα κατά τη διάρκεια εκδρομής για τον εορτασμό της αποφοίτησής του.

Ο Τζέιντεν Μπαρέτο εξαφανίστηκε κάτω από το νερό όταν πήδηξε από το σημείο «Chimney Rock» στη λίμνη Martin, περίπου 65 χιλιόμετρα έξω από το Μοντγκόμερι.

«Ο Τζέιντεν πήδηξε από τον βράχο και οι μάρτυρες μάς είπαν ότι δεν ξαναβγήκε ποτέ στην επιφάνεια» δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Έλμορ, Μπιλ Φράνκλιν.

Η επιχείρηση εντοπισμού στη λίμνη

Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία μετά από αναφορές ότι ένας άνδρας είχε εξαφανιστεί στο νερό.

Ομάδες δυτών πραγματοποίησαν πολύωρες έρευνες πριν εντοπίσουν τη σορό του περίπου στις 21:45 το βράδυ της Τετάρτης.

Οι δύτες τον βρήκαν πάνω σε υποθαλάσσιο βραχώδες σημείο περίπου 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της λίμνης, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι το βάθος συνεχίζει ακόμη περισσότερο μετά το συγκεκριμένο σημείο.

«Το άλμα από το Chimney Rock είναι σαν να πέφτεις πάνω σε φύλλο γυαλιού από ύψος περίπου 18 μέτρων» δήλωσε ο σερίφης στην Montgomery Advertiser.

«Όλα εξαρτώνται από το πώς θα χτυπήσει το σώμα σου στο νερό».

Ο ίδιος πρόσθεσε:

«Δεν έχουμε κανένα στοιχείο που να δείχνει κάτι διαφορετικό από ένα τραγικό δυστύχημα όπου ο νεαρός πνίγηκε. Ωστόσο, διεξάγεται έρευνα».



Το σημείο θεωρείται δημοφιλές για άλματα

Το Chimney Rock αποτελεί ιδιαίτερα γνωστό σημείο για άλματα στη λίμνη Martin και περιγράφεται στην ιστοσελίδα της περιοχής ως «must-do άλμα για λάτρεις της αδρεναλίνης και της περιπέτειας».

Η Πυροσβεστική του Μοντγκόμερι ανέφερε ότι έξι δύτες συμμετείχαν στις έρευνες υπό «δύσκολες συνθήκες», αναφέρει η New York Post.

«Τα πληρώματα εργάστηκαν μαζί με πολλές συνεργαζόμενες υπηρεσίες σε μία συντονισμένη και εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης» ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Facebook.

Τα μηνύματα φίλων για τον 24χρονο

Το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια επιβεβαίωσε ότι ο Μπαρέτο είχε αποφοιτήσει το 2025 με πτυχία στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και στην ψυχολογία.

Φίλοι και συμφοιτητές του τον αποχαιρέτησαν μέσω social media.

«Ο Τζέιντεν ήταν ένα καθαρό φως σε αυτόν τον κόσμο. Τον αγαπούσαν πραγματικά όλοι και θα μας λείψει» έγραψε ένας φίλος του.

«Η καρδιά μου είναι βαριά. Ο Τζέιντεν ήταν υπέροχος άνθρωπος, συμφοιτητής και φίλος» ανέφερε άλλος.

«Ο Τζέιντεν έγινε αμέσως φίλος μου και η εμπειρία μου στο πανεπιστήμιο έγινε πολύ καλύτερη επειδή τον γνώρισα» έγραψε ακόμη ένας συμφοιτητής του.