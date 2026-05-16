Ο Έλον Μασκ σχολίασε βίντεο της Ελένης Τσολάκη ενώ επέκρινε ξανά τον Νόλαν για την «Οδύσσεια»

Νέα viral στιγμή με ελληνικό χρώμα προκάλεσε ο Έλον Μασκ στο X, αυτή τη φορά με αφορμή τη νέα επίθεσή του στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν.
Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, που το τελευταίο διάστημα έχει επικρίνει επανειλημμένα τις επιλογές casting της ταινίας, έγραψε:
«Ο Κρίστοφερ Νόλαν βεβήλωσε την Οδύσσεια μόνο και μόνο για να είναι υποψήφιος για Όσκαρ…»
Η ανάρτηση συνδέθηκε άμεσα με την προηγούμενη δημόσια κριτική του Μασκ για τη συμμετοχή της Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης.
Ο ίδιος είχε στηρίξει σχόλια του συντηρητικού σχολιαστή Ματ Γουόλς, ο οποίος είχε αντιδράσει στην επιλογή της Νιόνγκο, υποστηρίζοντας ότι η Ελένη της Τροίας θα έπρεπε να υποδυθεί από λευκή ηθοποιό.
Το βίντεο της Τσολάκη και το σχόλιο για την «Ωραία Ελένη»
Κάτω από τη νέα ανάρτηση του Μασκ, χρήστης του X δημοσίευσε βίντεο της Ελένης Τσολάκη από παλαιότερη παρουσίαση καιρού, γράφοντας:
«Θα μπορούσαν να είχαν διαλέξει οποιαδήποτε τυχαία Ελληνίδα παρουσιάστρια καιρού για την Ωραία Ελένη της Τροίας».
Ο Μασκ αντέδρασε αμέσως με emojis φωτιάς και γέλιου:
«🔥😂»
Το σχόλιο έγινε γρήγορα viral, καθώς αρκετοί χρήστες συνέδεσαν το βίντεο με τη συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από το casting της ταινίας του Νόλαν.
— Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2026
Η πρώτη φορά που είχε σχολιάσει βίντεο της Τσολάκη
Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Έλον Μασκ σχολιάζει viral βίντεο της Ελένης Τσολάκη.
Τον Απρίλιο του 2024 είχε γίνει ξανά viral ένα meme που συνέκρινε το πώς παρουσιάζεται ο καιρός στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
Στο ελληνικό βίντεο εμφανιζόταν η παρουσιάστρια από την εποχή που έλεγε τον καιρό με ιδιαίτερο κέφι στο «Happy Day» του ALPHA.
Ο ιδιοκτήτης του X είχε τότε γράψει χαρακτηριστικά:
«Αυτός είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να ξυπνάς στην Ελλάδα».
Wow, that is a great way to wake up in Greece!
— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2024