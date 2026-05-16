Ο Έλον Μασκ σχολίασε βίντεο της Ελένης Τσολάκη ενώ επέκρινε ξανά τον Νόλαν για την «Οδύσσεια»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφίες: AFP/X
Φωτογραφίες: AFP/X
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Νέα viral στιγμή με ελληνικό χρώμα προκάλεσε ο Έλον Μασκ στο X, αυτή τη φορά με αφορμή τη νέα επίθεσή του στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, που το τελευταίο διάστημα έχει επικρίνει επανειλημμένα τις επιλογές casting της ταινίας, έγραψε:

«Ο Κρίστοφερ Νόλαν βεβήλωσε την Οδύσσεια μόνο και μόνο για να είναι υποψήφιος για Όσκαρ…»

Η ανάρτηση συνδέθηκε άμεσα με την προηγούμενη δημόσια κριτική του Μασκ για τη συμμετοχή της Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης.

Ο ίδιος είχε στηρίξει σχόλια του συντηρητικού σχολιαστή Ματ Γουόλς, ο οποίος είχε αντιδράσει στην επιλογή της Νιόνγκο, υποστηρίζοντας ότι η Ελένη της Τροίας θα έπρεπε να υποδυθεί από λευκή ηθοποιό.

Το βίντεο της Τσολάκη και το σχόλιο για την «Ωραία Ελένη»

Κάτω από τη νέα ανάρτηση του Μασκ, χρήστης του X δημοσίευσε βίντεο της Ελένης Τσολάκη από παλαιότερη παρουσίαση καιρού, γράφοντας:

«Θα μπορούσαν να είχαν διαλέξει οποιαδήποτε τυχαία Ελληνίδα παρουσιάστρια καιρού για την Ωραία Ελένη της Τροίας».

Ο Μασκ αντέδρασε αμέσως με emojis φωτιάς και γέλιου:

«🔥😂»

Το σχόλιο έγινε γρήγορα viral, καθώς αρκετοί χρήστες συνέδεσαν το βίντεο με τη συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από το casting της ταινίας του Νόλαν.

Η πρώτη φορά που είχε σχολιάσει βίντεο της Τσολάκη

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Έλον Μασκ σχολιάζει viral βίντεο της Ελένης Τσολάκη.

Τον Απρίλιο του 2024 είχε γίνει ξανά viral ένα meme που συνέκρινε το πώς παρουσιάζεται ο καιρός στη Γερμανία και στην Ελλάδα.

Στο ελληνικό βίντεο εμφανιζόταν η παρουσιάστρια από την εποχή που έλεγε τον καιρό με ιδιαίτερο κέφι στο «Happy Day» του ALPHA.

Ο ιδιοκτήτης του X είχε τότε γράψει χαρακτηριστικά:

«Αυτός είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να ξυπνάς στην Ελλάδα».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέες οδηγίες για τη χοληστερίνη: Ποιο όριο είναι ασφαλές

Καρδιά: Το απροσδόκητο σημάδι που μπορεί να εμφανιστεί 12 χρόνια πριν από ένα έμφραγμα

Η πρόωρη εξόφληση χρέους των 6,9 δισ. και τα θετικά μηνύματα προς αγορές και οίκους αξιολόγησης

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πώς θα κάνετε ένσταση – Άνοιξε η πλατφόρμα

Το νέο σκόπευτρο της Insta360 μετατρέπει την Αction κάμερα σε retro φωτογραφική μηχανή

Η σύγκλιση στα συστήματα αντίληψης από τα αυτοκίνητα στα ρομπότ
περισσότερα
00:37 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Υπόθεση Γουάινστιν: Νέα ακύρωση της δίκης για βιασμό μετά από αδιέξοδο των ενόρκων

Σε αδιέξοδο κατέληξε η τρίτη επανάληψη της δίκης του Χάρβεϊ Γουάινστιν για βιασμό στη Νέα Υόρκ...
23:43 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Γάζα: Επτά νεκροί και πενήντα τραυματίες από το ισραηλινό πλήγμα σε πολυκατοικία με στόχο επικεφαλής της Χαμάς

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό...
22:52 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Νέα αβεβαιότητα στην Ταϊβάν μετά τις συνομιλίες Τραμπ-Σι στο Πεκίνο – Στον «αέρα» συμφωνία ύψους 14 δισ. δολαρίων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο μεγάλης πώλ...
22:09 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ισραηλινός αξιωματούχος: «Προετοιμαζόμαστε για άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν»

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, η οποία θα μπορού...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν