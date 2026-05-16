Eurovision 2026: Ο Akylas θα δώσει τη μεγάλη μάχη απόψε – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον Μεγάλο Τελικό

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Eurovision akylas
Φωτογραφία: ΑΡ
Στη μεγάλη βραδιά της Eurovision 2026 απόψε, ο Akylas ανεβαίνει στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού με το «Ferto» 6o στη σειρά εμφάνισης των χωρών.

Η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει απευθείας από τη Βιέννη τον Μεγάλο Τελικό στις 22:00, μεταφέροντας τον παλμό της μεγάλης γιορτής της 70ής επετειακής διοργάνωσης.

Στον σχολιασμό του Τελικού βρίσκονται για δέκατη φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision, μεταφέροντας με χιούμορ, εύστοχες παρατηρήσεις και τη μοναδική τους χημεία όλα όσα συμβαίνουν στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Παράλληλα, η Klavdia θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το ελληνικό 12άρι.

Οι χώρες που διαγωνίζονται στον αποψινό Τελικό, με σειρά εμφάνισης, είναι οι εξής:

  1. Δανία,
  2. Γερμανία,
  3. Ισραήλ,
  4. Βέλγιο,
  5. Αλβανία,
  6. Ελλάδα,
  7. Ουκρανία,
  8. Αυστραλία,
  9. Σερβία,
  10. Μάλτα,
  11. Τσεχία,
  12. Βουλγαρία,
  13. Κροατία,
  14. Ηνωμένο Βασίλειο,
  15. Γαλλία,
  16. Μολδαβία,
  17. Φινλανδία,
  18. Πολωνία,
  19. Λιθουανία,
  20. Σουηδία,
  21. Κύπρος,
  22. Ιταλία,
  23. Νορβηγία,
  24. Ρουμανία
  25. Αυστρία

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, SMS ή online στο www.esc.vote.

Η μετάδοση του Τελικού θα είναι διαθέσιμη και από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας και πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Η βραδιά στην ΕΡΤ1 ξεκινά νωρίτερα, στις 20:00, με την α’ τηλεοπτική μετάδοση του «Ferto Promo Tour – The Movie». Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γεωργιουδάκη, ακολουθεί τον Akyla στο ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του Ελληνικού Τελικού μέχρι τη σκηνή της Βιέννης, με την κάμερα να καταγράφει fan events, backstage στιγμές, συναυλίες, συνεντεύξεις και συναντήσεις με Έλληνες της διασποράς.

Στις 21:00, ο Μιχάλης Μαρίνος και το «Eurovision Night» ξεκινούν το τηλεοπτικό «ζέσταμα» της μεγάλης βραδιάς, με ξεχωριστούς καλεσμένους και απευθείας συνδέσεις με τη Μαρία Κοζάκου, τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη, ενώ η εκπομπή επιστρέφει στη 01:30 με τον Μιχάλη Μαρίνο να υποδέχεται στο στούντιο την Klavdia και τη Μαρία Ηλιάκη, την καλύτερη παρέα για τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων. Επίσης, αποκλειστικές συνεντεύξεις και όλο το παρασκήνιο του Μεγάλου Τελικού.

