Αλέξης Τσίπρας: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς…» – Το βίντεο – προαναγγελία για το νέο κόμμα

«Τον Μάρτη ήταν νωρίς…» γράφει στην ανάρτησή του στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας, σε ακόμη ένα teaser για το νέο κόμμα που είναι στα σκαριά.

Στο βίντεο φαίνονται μηνύματα χρηστών του Facebook να ζητούν από τον Αλέξη Τσίπρα να επισπεύσει τις διαδικασίες.

Τι είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου

«Το ραντεβού σου με την ιστορία πρέπει να γίνει στην ώρα του. Ούτε να πας και να σε στήσει, ούτε πολύ πιο πριν. Νομίζω θα γίνει στην ώρα του. Νομίζω ότι οι διεργασίες πρέπει να επιταχυνθούν μετά από αυτό το διάστημα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εάν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, νομίζω ότι δεν θα δείτε κάποιον αιφνιδιασμό το επόμενο διάστημα. Και θα γίνει όταν θα είμαστε έτοιμοι. Όταν οι διαδικασίες οι οργανωτικές θα έχουν πληθύνει. Όταν θα έχουν βρεθεί τα πρόσωπα, οι διακηρύξεις, οι θέσεις. Γιατί θέλουμε να έχουμε μια εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου. Μπορεί να είναι προς τον Σεπτέμβριο γιατί λογικό είναι αυτό. Αλλά οι πολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μάς προλαβαίνουν. Άρα, με αυτή την έννοια λέω ότι εμείς ετοιμαζόμαστε» είχε δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Θα είμαστε παρόντες στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση όποτε κι αν αυτή γίνει. Και θα είμαι και εγώ παρών» τόνισε.