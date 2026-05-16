Αλαμπάμα: Ανθρωποκτονία ο θάνατος 22χρονης που πυροβολήθηκε από τον πατέρα του συντρόφου της

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Instagram/@auburndg
Ως ανθρωποκτονία χαρακτηρίστηκε επίσημα ο θάνατος της 22χρονης Γουίτνεϊ Ρόμπεσον, της απόφοιτης του Πανεπιστημίου Auburn που σκοτώθηκε από πυροβολισμό μέσα στο σπίτι του συντρόφου της στην Αλαμπάμα.

Την απόφαση ανακοίνωσε το Γραφείο Ιατροδικαστή και Ιατρικού Εξεταστή της κομητείας Τζέφερσον, το οποίο προσδιόρισε επίσης ως αιτία θανάτου τραύμα από πυροβολισμό στο στήθος, σύμφωνα με το TMZ.

Συνελήφθη ο πατέρας του συντρόφου της

Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δίωξη του Τζέφρι Σκοτ Τάουερς, πατέρα του συντρόφου της 22χρονης, ο οποίος κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η Ρόμπεσον βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό μέσα σε σπίτι στο Τράσβιλ της Αλαμπάμα, περίπου 24 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μπέρμιγχαμ, το βράδυ της 7ης Μαρτίου.

Η 22χρονη είχε μόλις ξεκινήσει τη δουλειά των ονείρων της ως εμπορική σύμβουλος στην εταιρεία Restoration Hardware, λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό της.

«Τραγικό περιστατικό», λένε οι δικηγόροι του κατηγορούμενου

Οι δικηγόροι του Τάουερς, Τζον Αμάρι και Ντέιν Στιούαρτ, δήλωσαν ότι ο πελάτης τους είναι ένας «υποδειγματικός πολίτης» χωρίς ποινικό μητρώο και αρνήθηκαν ότι φέρει ποινική ευθύνη.

«Αυτό που συνέβη στην κυρία Ρόμπεσον ήταν ένα τραγικό γεγονός», ανέφεραν.

«Γνωρίζουμε ότι τα στοιχεία θα δείξουν πως ο κύριος Τάουερς δεν έχει ποινικό παρελθόν, υπήρξε παραγωγικός και αξιοπρεπής πολίτης σε όλη του τη ζωή και δεν είναι ένοχος γι’ αυτές τις κατηγορίες».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς φέρεται να πυροβόλησε κατά λάθος τη σύντροφο του γιου του.

Η οικογένεια της 22χρονης απορρίπτει τους ισχυρισμούς αθωότητας

Η οικογένεια της Ρόμπεσον αμφισβητεί έντονα τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης.

Δικηγόρος της οικογένειας δήλωσε στο TMZ ότι το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Τζέφερσον κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο Τάουερς ενήργησε με «εγκληματική απερισκεψία».

«Με βάση αυτό το συμπέρασμα, οι προσπάθειες να παρουσιαστεί ο κύριος Τάουερς ως “αθώος” δεν υποστηρίζονται από τα στοιχεία της υπόθεσης», ανέφερε.

«Ζούσε με μοναδική χάρη»

Στο επικήδειο μήνυμα για τη 22χρονη αναφέρεται:

«Η Γουίτνεϊ ζούσε με μοναδική χάρη, οξυδερκή και ήρεμη προσοχή προς τους άλλους, αφοσίωση, απεριόριστη γενναιοδωρία και έναν απίστευτο τρόπο να ξέρει πάντα τι έπρεπε να κάνει».

