Στο Πεκίνο ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου – Συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ και νέες συμφωνίες Ρωσίας – Κίνας

Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο Βλαντίμιρ Πούτιν, έπειτα από πρόσκληση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου συμπίπτει με την 25η επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας, η οποία αποτελεί τη βάση των σχέσεων ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα.

Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις και τα διεθνή ζητήματα

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν τις τρέχουσες διμερείς σχέσεις, καθώς και τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της συνολικής στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Υπογραφή συμφωνιών και κοινή δήλωση

Μετά τις συνομιλίες, οι δύο πλευρές θα υπογράψουν κοινή δήλωση αλλά και σειρά διμερών συμφωνιών σε κυβερνητικό, διαυπουργικό και άλλο επίπεδο.

Ο Πούτιν και ο Σι θα παραστούν επίσης στην τελετή έναρξης των «Ετών Εκπαίδευσης Ρωσίας – Κίνας 2026–2027».

Συνάντηση και με τον Λι Τσιανγκ

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει ακόμη συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον πρωθυπουργό του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας, Λι Τσιανγκ.

Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν οι προοπτικές εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.