Εκρήξεις σε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία: Αναφορές για φωτιά σε εγκατάσταση παραγωγής αμμωνίας

Εκρήξεις και μεγάλες πυρκαγιές αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις 16 Μαΐου στις ρωσικές περιφέρειες Σταυρούπολης και Ταταρστάν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και αναρτήσεις στα social media.

Στην πόλη Νεβινομίσκ, φέρεται να χτυπήθηκε το χημικό εργοστάσιο Nevinnomyssky Azot, με βίντεο που δημοσιεύθηκαν από κατοίκους να δείχνουν φωτιά στις εγκαταστάσεις.

Nevinnomyssk, Stavropol Krai — the Nevinnomyssky Azot chemical plant was reportedly attacked. Videos published by local residents show a fire on the facility’s territory. 📍44.637182, 41.935721 pic.twitter.com/ugdlU8pqnb — Exilenova+ (@Exilenova_plus) May 16, 2026

Το εργοστάσιο είχε ξαναμπεί στο στόχαστρο

Το ουκρανικό κανάλι Telegram Exilenova Plus ανέφερε ότι ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο, ενώ κάτοικοι δήλωσαν πως άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις μέσα στη νύχτα.

Το Nevinnomyssky Azot αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους χημικούς παραγωγούς της Ρωσίας και ανήκει στον όμιλο EuroChem, έναν από τους βασικούς παραγωγούς αζωτούχων λιπασμάτων και αμμωνίας στη χώρα.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην περιφέρεια Σταυρούπολης, περίπου 250 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, απόσταση που θεωρείται εντός εμβέλειας επιθέσεων με drones μεγάλου βεληνεκούς.

Οι εγκαταστάσεις έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο από την έναρξη του πολέμου, με προηγούμενες επιθέσεις να έχουν καταγραφεί τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2026, αλλά και πολλές φορές μέσα στο 2025.

Φωτιά και στο Ταταρστάν

Την ίδια ώρα, μεγάλη πυρκαγιά αναφέρθηκε και στην πόλη Ναμπερέζνιε Τσελνί στη ρωσική Δημοκρατία του Ταταρστάν.

Νωρίτερα οι τοπικές αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για απειλή από drones, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Το Ταταρστάν βρίσκεται βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, μακριά από τη γραμμή του μετώπου, ενώ η πρωτεύουσά του, το Καζάν, απέχει περίπου 800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.