Εκρήξεις σε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία: Αναφορές για φωτιά σε εγκατάσταση παραγωγής αμμωνίας

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πηγή: @Exilenova_plus/X
Πηγή: @Exilenova_plus/X
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Εκρήξεις και μεγάλες πυρκαγιές αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις 16 Μαΐου στις ρωσικές περιφέρειες Σταυρούπολης και Ταταρστάν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και αναρτήσεις στα social media.

Στην πόλη Νεβινομίσκ, φέρεται να χτυπήθηκε το χημικό εργοστάσιο Nevinnomyssky Azot, με βίντεο που δημοσιεύθηκαν από κατοίκους να δείχνουν φωτιά στις εγκαταστάσεις.

Το εργοστάσιο είχε ξαναμπεί στο στόχαστρο

Το ουκρανικό κανάλι Telegram Exilenova Plus ανέφερε ότι ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο, ενώ κάτοικοι δήλωσαν πως άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις μέσα στη νύχτα.

Το Nevinnomyssky Azot αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους χημικούς παραγωγούς της Ρωσίας και ανήκει στον όμιλο EuroChem, έναν από τους βασικούς παραγωγούς αζωτούχων λιπασμάτων και αμμωνίας στη χώρα.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην περιφέρεια Σταυρούπολης, περίπου 250 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, απόσταση που θεωρείται εντός εμβέλειας επιθέσεων με drones μεγάλου βεληνεκούς.

Οι εγκαταστάσεις έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο από την έναρξη του πολέμου, με προηγούμενες επιθέσεις να έχουν καταγραφεί τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2026, αλλά και πολλές φορές μέσα στο 2025.

Φωτιά και στο Ταταρστάν

Την ίδια ώρα, μεγάλη πυρκαγιά αναφέρθηκε και στην πόλη Ναμπερέζνιε Τσελνί στη ρωσική Δημοκρατία του Ταταρστάν.

Νωρίτερα οι τοπικές αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για απειλή από drones, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Το Ταταρστάν βρίσκεται βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, μακριά από τη γραμμή του μετώπου, ενώ η πρωτεύουσά του, το Καζάν, απέχει περίπου 800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Michael Douglas αποκαλύπτει τα σιωπηρά συμπτώματα πριν τον καρκίνο που προκλήθηκε από τον στοματικό έρωτα: «Ξεκίνησε με έ...

Μπορούν τα φυτά να ακούσουν; Έρευνα του MIT φέρνει στο φως απρόσμενα νέα δεδομένα

Κοινωνικός Τουρισμός  2026-2027: Πότε θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers – Tι ισχύει για το τριήμερο του Αγί...

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την αξιοποίηση εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο των Χανίων

Το Codex έρχεται στο κινητό σας – Τι ανακοίνωσε η OpenAI

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
00:37 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Υπόθεση Γουάινστιν: Νέα ακύρωση της δίκης για βιασμό μετά από αδιέξοδο των ενόρκων

Σε αδιέξοδο κατέληξε η τρίτη επανάληψη της δίκης του Χάρβεϊ Γουάινστιν για βιασμό στη Νέα Υόρκ...
23:43 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Γάζα: Επτά νεκροί και πενήντα τραυματίες από το ισραηλινό πλήγμα σε πολυκατοικία με στόχο επικεφαλής της Χαμάς

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό...
22:52 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Νέα αβεβαιότητα στην Ταϊβάν μετά τις συνομιλίες Τραμπ-Σι στο Πεκίνο – Στον «αέρα» συμφωνία ύψους 14 δισ. δολαρίων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο μεγάλης πώλ...
22:09 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ισραηλινός αξιωματούχος: «Προετοιμαζόμαστε για άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν»

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, η οποία θα μπορού...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις