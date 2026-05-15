Ισραηλινός αξιωματούχος: «Προετοιμαζόμαστε για άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν»

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει από ημέρες έως και εβδομάδες, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο Channel 12.

«Οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ βρίσκεται ήδη σε φάση στρατιωτικής προετοιμασίας ενόψει πιθανής νέας κλιμάκωσης.

«Προετοιμαζόμαστε για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και περιμένουμε την τελική απόφαση του Τραμπ. Θα γνωρίζουμε περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες», ανέφερε.

Αυξάνεται η ανησυχία για νέα μεγάλη ανάφλεξη

Οι δηλώσεις έρχονται ενώ οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται ξανά στο «κόκκινο», με τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν να εμφανίζονται παγωμένες και τη σύγκρουση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ να βαθαίνει.

Το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν προκαλεί ήδη ανησυχία στις διεθνείς αγορές και στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τη ναυσιπλοΐα, την ενέργεια και την παγκόσμια οικονομία.