Τραμπ: Δεν θέλω ανεξαρτησία της Ταϊβάν – Δεν θα ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για πόλεμο με την Κίνα

Νέες δηλώσεις με ισχυρό γεωπολιτικό μήνυμα για την Ταϊβάν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις συνομιλίες του με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί κλιμάκωση ή ανεξαρτησία της Ταϊβάν απέναντι στην Κίνα.

Σε συνέντευξή του στον Μπρετ Μπέιερ του Fox News, η οποία μεταδίδεται στην εκπομπή “Special Report”, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν οι πολίτες της Ταϊβάν θα πρέπει να αισθάνονται περισσότερο ή λιγότερο ασφαλείς μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη.

«Ουδέτερα. Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια», απάντησε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν δεν έχει αλλάξει.

«Δεν ψάχνω να γίνει κάποιος ανεξάρτητος»

Ο Τραμπ προχώρησε ακόμη περισσότερο, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να δει την Ταϊβάν να κινείται προς επίσημη ανεξαρτησία.

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Θα πω όμως το εξής: δεν ψάχνω να γίνει κάποιος ανεξάρτητος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

«Υποτίθεται ότι πρέπει να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε σε έναν πόλεμο. Δεν το θέλω αυτό», είπε.

«Θέλω να ηρεμήσουν όλοι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι στόχος του είναι η αποκλιμάκωση ανάμεσα σε Πεκίνο και Ταϊπέι.

«Θέλω να ηρεμήσουν τα πράγματα. Θέλω η Κίνα να ηρεμήσει», δήλωσε.

Οι τοποθετήσεις Τραμπ αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις στην Ταϊβάν, καθώς ερμηνεύονται ως προσπάθεια αποφυγής ανοιχτής αμερικανικής δέσμευσης υπέρ της ανεξαρτησίας του νησιού.

Οι δηλώσεις έρχονται λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ότι ο Σι Τζινπίνγκ ρώτησε ευθέως τον Τραμπ αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αποφεύγει να δώσει σαφή απάντηση.