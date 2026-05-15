Τραμπ: Δεν θέλω ανεξαρτησία της Ταϊβάν – Δεν θα ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για πόλεμο με την Κίνα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
Πηγή: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Νέες δηλώσεις με ισχυρό γεωπολιτικό μήνυμα για την Ταϊβάν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις συνομιλίες του με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί κλιμάκωση ή ανεξαρτησία της Ταϊβάν απέναντι στην Κίνα.

Σε συνέντευξή του στον Μπρετ Μπέιερ του Fox News, η οποία μεταδίδεται στην εκπομπή “Special Report”, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν οι πολίτες της Ταϊβάν θα πρέπει να αισθάνονται περισσότερο ή λιγότερο ασφαλείς μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη.

«Ουδέτερα. Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια», απάντησε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν δεν έχει αλλάξει.

«Δεν ψάχνω να γίνει κάποιος ανεξάρτητος»

Ο Τραμπ προχώρησε ακόμη περισσότερο, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να δει την Ταϊβάν να κινείται προς επίσημη ανεξαρτησία.

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Θα πω όμως το εξής: δεν ψάχνω να γίνει κάποιος ανεξάρτητος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

«Υποτίθεται ότι πρέπει να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε σε έναν πόλεμο. Δεν το θέλω αυτό», είπε.

«Θέλω να ηρεμήσουν όλοι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι στόχος του είναι η αποκλιμάκωση ανάμεσα σε Πεκίνο και Ταϊπέι.

«Θέλω να ηρεμήσουν τα πράγματα. Θέλω η Κίνα να ηρεμήσει», δήλωσε.

Οι τοποθετήσεις Τραμπ αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις στην Ταϊβάν, καθώς ερμηνεύονται ως προσπάθεια αποφυγής ανοιχτής αμερικανικής δέσμευσης υπέρ της ανεξαρτησίας του νησιού.

Οι δηλώσεις έρχονται λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ότι ο Σι Τζινπίνγκ ρώτησε ευθέως τον Τραμπ αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αποφεύγει να δώσει σαφή απάντηση.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

ΕΣΠΑ: Επιχορήγηση έως 36.000 και για νέους επαγγελματίες και επιστήμονες υγείας

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως γιατί η Ελλάδα παραμένει στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς και το 2026

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μια καθημερινή πολυβιταμίνη μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της γήρανσης

Η Microsoft αναβαθμίζει το Copilot στον Edge με δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από όλες τις καρτέλες με AI
περισσότερα
17:27 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ιράν: «Δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Η Τεχεράνη θέλει κοινό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με το Ομάν

Σαφές μήνυμα δυσπιστίας προς την Ουάσιγκτον έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτ...
17:16 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Bloomberg: Η Τουρκία επιδιώκει να εδραιώσει την εξουσία του Ερντογάν στη Μεσόγειο – Προωθεί νομοσχέδιο για ΑΟΖ στα 200 ναυτικά μίλια

Το κόμμα του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία...
16:48 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Μερτς μετά την επικοινωνία με Τραμπ: «Το Ιράν πρέπει να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με βα...
15:48 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ο Τραμπ θέλει το «θαμμένο ουράνιο» του Ιράν: «Μόνο ΗΠΑ και Κίνα μπορούν να το βγάλουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο των αποθεμάτω...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις