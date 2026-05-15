Αγώνας δρόμου πριν λήξει η εκεχειρία: Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη ημέρα των συνομιλιών ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο στην Ουάσιγκτον, υπό τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με την εκεχειρία ανάμεσα στις δύο πλευρές να εκπνέει την Κυριακή.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, πρόκειται για την τρίτη συνάντηση ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Λιβανέζους εκπροσώπους από τη στιγμή που το Ισραήλ κλιμάκωσε τις αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, μετά την εκτόξευση πυραύλων από τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Ο Λίβανος ζητά να σταματήσουν οι επιδρομές

Ανώτερος Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Βηρυτός σκοπεύει να απαιτήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τα αεροπορικά χτυπήματα κατά τη διάρκεια των απευθείας συνομιλιών.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης ανέφερε ότι οι επαφές γίνονται με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Θετικό και παραγωγικό» το πρώτο 24ωρο

Αμερικανός αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε επίσης στο Reuters ότι η πρώτη ημέρα των συνομιλιών ήταν «παραγωγική και θετική», παρά το τεταμένο κλίμα και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στην περιοχή.

Η κατάπαυση του πυρός, που συμφωνήθηκε στις 16 Απριλίου, έχει παραβιαστεί επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές με αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις.

Η Χεζμπολάχ αντιδρά έντονα

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ εμφανίζεται κάθετα αντίθετη στη συμμετοχή του Λιβάνου στις συνομιλίες με το Ισραήλ, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω την πολιτική πίεση στο εσωτερικό της χώρας.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς Ουάσιγκτον, Τελ Αβίβ και Βηρυτός προσπαθούν να αποτρέψουν νέα μεγάλη ανάφλεξη λίγο πριν λήξει η εκεχειρία.