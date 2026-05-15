Ρωσία: Έφοδος σε πάρτι γενεθλίων αποκαλύπτει τη σκοτεινή άνοδο παραστρατιωτικής ομάδας

Μια βίαιη έφοδος σε πάρτι γενεθλίων στη Ρωσία έφερε στο φως τη δράση της εθνικιστικής ομάδας Russkaya Obshina, η οποία κατηγορείται ότι λειτουργεί ως άτυπη «πολιτοφυλακή» υπέρ του Κρεμλίνου, πραγματοποιώντας επιδρομές σε νυχτερινά κέντρα, αγορές, ξενώνες και κλινικές αμβλώσεων στο όνομα των «παραδοσιακών αξιών».

Η 30χρονη Κάτια περιέγραψε στο BBC πως ετοιμαζόταν να σβήσει τα κεράκια της τούρτας της όταν μασκοφόροι εισέβαλαν στο κλαμπ όπου γινόταν το πάρτι της και άρχισαν να επιτίθενται λεκτικά και σωματικά στους καλεσμένους.

«Μας αποκαλούσαν αδερφές και λεσβίες. Άκουγα ύβρεις παντού», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, ανάγκασαν ακόμη και τη μητέρα της να πέσει στα τέσσερα.

Η ομάδα που θέλει να επιβάλει τις «παραδοσιακές αξίες» του Πούτιν

Η έφοδος οργανώθηκε από τη Russkaya Obshina, τη μεγαλύτερη από μια σειρά εθνικιστικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία και στηρίζουν ανοιχτά την ατζέντα του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά της δυτικής φιλελεύθερης κουλτούρας και υπέρ των «παραδοσιακών οικογενειακών αξιών».

Σε αρκετές από τις επιχειρήσεις της ομάδας συμμετέχει και η αστυνομία.

Η Russkaya Obshina υποστήριξε αργότερα μέσω βίντεο ότι αναζητούσε στοιχεία «LGBT προπαγάνδας», κάτι που είναι παράνομο στη Ρωσία.

Παρότι δεν βρέθηκε τίποτα τέτοιο, η Κάτια ανακρίθηκε από τις αρχές και τελικά καταδικάστηκε για βλασφημία εξαιτίας ενός κόκκινου νέον φωτιστικού σε σχήμα σταυρού που υπήρχε στο κλαμπ.

Καταδικάστηκε σε 200 ώρες κοινωνικής εργασίας.

«Δεν ταιριάζεις στις παραδοσιακές αξίες»

Η Κάτια, γνωστή στην πόλη Αρχάγγελσκ για τα πάρτι που διοργάνωνε για εναλλακτικό κοινό, είπε ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης αστυνομικός της δήλωσε πως «δεν ταιριάζει στις παραδοσιακές αξίες» και ότι «κάτι δεν πάει καλά μαζί της».

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης από τοπικά ΜΜΕ και τα social media της ομάδας, η ίδια λέει πως ζει πλέον υπό διαρκή φόβο λόγω διαδικτυακών απειλών και παρενόχλησης.

Πάνω από 900 επιδρομές μέσα σε δύο χρόνια

Η έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι η Russkaya Obshina έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Ρωσία και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 900 επιδρομές από το 2023 μέχρι το τέλος του 2025.

Σύμφωνα με την ανάλυση περισσότερων από 21.000 αναρτήσεων της ομάδας στα social media, περίπου 300 από αυτές τις επιχειρήσεις έγιναν με τη συμμετοχή ή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Πολλοί από τους στόχους είναι μετανάστες, ενώ περίπου μία στις τέσσερις αναρτήσεις της ομάδας αφορά επιθέσεις ή καταγγελίες εναντίον τους, συχνά με ανοιχτά ρατσιστική γλώσσα.

«Λειτουργούμε σαν αντισώματα»

Πρώην μέλος της ομάδας, που πολέμησε στην Ουκρανία και τραυματίστηκε, δήλωσε στο BBC ότι εντάχθηκε στη Russkaya Obshina αναζητώντας νέο σκοπό στη ζωή του.

«Αντιδρούμε σαν αντισώματα απέναντι στην ξένη επιρροή που βλάπτει τον οργανισμό της χώρας», είπε.

Η ομάδα στηρίζει ανοιχτά τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει δημιουργήσει ακόμη και κοινή στρατιωτική μονάδα με την ακροδεξιά ταξιαρχία Espanola.

Σκιές για χρηματοδότηση από πρόσωπα κοντά στο Κρεμλίνο

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το BBC, η Russkaya Obshina φαίνεται να έχει χρηματοδοτηθεί μέσω φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που συνδέονται με πρόσωπα κοντά στο Κρεμλίνο.

Μεταξύ αυτών αναφέρεται ο μεγιστάνας της ζάχαρης Ιγκόρ Χουντοκόρμοφ, ο οποίος διατηρεί σχέσεις με τον Ρώσο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ντμίτρι Πατρούσεφ, γιο πρώην επικεφαλής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και στενού συμμάχου του Πούτιν.

Αναφέρεται επίσης ο φιλοκυβερνητικός σχολιαστής Σεργκέι Μίχεεφ, ο οποίος αρνήθηκε ότι χρηματοδότησε την ομάδα.

«Αυτό που κάνουν είναι παράνομος εκφοβισμός»

Ειδικοί στη ρωσική ακροδεξιά υποστηρίζουν ότι η Russkaya Obshina λειτουργεί ουσιαστικά μέσω εκφοβισμού και αυθαίρετης στοχοποίησης πολιτών.

Ο ερευνητής Αλεξάντερ Βερχόφσκι δήλωσε ότι η ομάδα, ενώ ισχυρίζεται πως υπερασπίζεται τη νομιμότητα, χρησιμοποιεί πρακτικές που μπορεί να παραβιάζουν τον νόμο.

Παρά τις επικρίσεις, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο υποστήριξε ότι η μεγάλη απήχηση της ομάδας αντικατοπτρίζει «την αυξανόμενη στροφή της ρωσικής κοινωνίας προς την εθνική κουλτούρα και τις ιστορικές παραδόσεις».

Για την Κάτια πάντως, η ζωή δεν είναι πια η ίδια.

«Για δέκα χρόνια ζούσα μέσα σε έναν ρυθμό που με έκανε ευτυχισμένη. Οταν σου παίρνουν ένα κομμάτι του εαυτού σου, αυτό που νιώθεις είναι απώλεια», είπε.