Μερτς μετά την επικοινωνία με Τραμπ: «Το Ιράν πρέπει να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Friedrich Merz Φρίντριχ Μερτς
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με βασικό θέμα το Ιράν και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεφε από το ταξίδι του στην Κίνα.

Ο Μερτς αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο X ότι είχε μια «καλή συνομιλία» με τον Τραμπ και υπογράμμισε πως το Ιράν «πρέπει να επιστρέψει τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Τεχεράνη οφείλει να διασφαλίσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και πως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Συζήτησαν και για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την επερχόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης δοκιμάζονται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη γεωπολιτική αστάθεια.

Το παρασκήνιο της έντασης Τραμπ – Μερτς

Η επικοινωνία έρχεται μετά από μια περίοδο έντασης ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Ο Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι το Ιράν «ταπείνωσε» τις Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τον Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε τότε καλώντας τον Μερτς να «διορθώσει τη διαλυμένη χώρα του», ενώ λίγο αργότερα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες.

Ο Μερτς υποστήριξε πάντως ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις δηλώσεις του και στην απόφαση των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες δυνάμεις είχαν μεταφερθεί προσωρινά στη Γερμανία επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

Κοινωνική Αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις – Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ασαμάτογλου: Τα επίπεδα των 2,15 ευρώ το λίτρο αναμένεται να ξεπεράσει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης- Τι είπε για το πετρέλ...

Η Microsoft αναβαθμίζει το Copilot στον Edge με δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από όλες τις καρτέλες με AI

Πώς τα σούπερ-κβάζαρ διαμόρφωσαν τους πρώιμους γαλαξίες και «μπέρδεψαν» το James Webb
περισσότερα
17:27 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ιράν: «Δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Η Τεχεράνη θέλει κοινό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με το Ομάν

Σαφές μήνυμα δυσπιστίας προς την Ουάσιγκτον έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτ...
17:16 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Bloomberg: Η Τουρκία επιδιώκει να εδραιώσει την εξουσία του Ερντογάν στη Μεσόγειο – Προωθεί νομοσχέδιο για ΑΟΖ στα 200 ναυτικά μίλια

Το κόμμα του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία...
15:48 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ο Τραμπ θέλει το «θαμμένο ουράνιο» του Ιράν: «Μόνο ΗΠΑ και Κίνα μπορούν να το βγάλουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο των αποθεμάτω...
14:41 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ιαπωνία: Σεισμός 6,3 βαθμών σημειώθηκε στο βόρειο τμήμα της χώρας -Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις σημειώθηκε σήμερα στη βόρεια ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις