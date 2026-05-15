Μερτς μετά την επικοινωνία με Τραμπ: «Το Ιράν πρέπει να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με βασικό θέμα το Ιράν και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεφε από το ταξίδι του στην Κίνα.

Ο Μερτς αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο X ότι είχε μια «καλή συνομιλία» με τον Τραμπ και υπογράμμισε πως το Ιράν «πρέπει να επιστρέψει τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Τεχεράνη οφείλει να διασφαλίσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και πως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

I had a good phone call with @POTUS Donald Trump on his way back from China. We agree: Iran must come to the negotiating table now. It must open the Strait of Hormuz. Tehran must not be allowed to have nuclear weapons. (1/2) — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 15, 2026

Συζήτησαν και για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την επερχόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης δοκιμάζονται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη γεωπολιτική αστάθεια.

Το παρασκήνιο της έντασης Τραμπ – Μερτς

Η επικοινωνία έρχεται μετά από μια περίοδο έντασης ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Ο Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι το Ιράν «ταπείνωσε» τις Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τον Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε τότε καλώντας τον Μερτς να «διορθώσει τη διαλυμένη χώρα του», ενώ λίγο αργότερα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες.

Ο Μερτς υποστήριξε πάντως ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις δηλώσεις του και στην απόφαση των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες δυνάμεις είχαν μεταφερθεί προσωρινά στη Γερμανία επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.