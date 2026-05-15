«Νόμιζα ότι ήταν κόπωση από τη γυμναστική» – Άνδρας που υπέστη έμφραγμα στα 32 αποκαλύπτει το κρίσιμο σύμπτωμα που αγνόησε

Ένα σύμπτωμα που αρχικά πέρασε απαρατήρητο και αποδόθηκε στην έντονη καθημερινότητα, εξελίχθηκε τελικά σε μια σοβαρή και απειλητική κατάσταση για την υγεία ενός 32χρονου άνδρα. Η συγκλονιστική εμπειρία του αποτελεί μια υπενθύμιση ότι τα συμπτώματα του εμφράγματος δεν εμφανίζονται πάντα όπως τα φανταζόμαστε και δεν αφορούν μόνο μεγαλύτερες ηλικίες.

Το κρίσιμο προειδοποιητικό σύμπτωμα του εμφράγματος που αγνοήθηκε

Ο Ryan Mickleburgh γυμναζόταν τον Μάρτιο του περασμένου έτους, όταν άρχισε να νιώθει ένα σφίξιμο στο στήθος. Ωστόσο, το αγνόησε, πιστεύοντας ότι ήταν απλώς κόπωση από την προπόνηση. Σύντομα άρχισε να εμφανίζει και άλλα συμπτώματα, ώσπου να μάθει τελικά ότι είχε υποστεί όχι ένα, αλλά δύο εμφράγματα τύπου “widowmaker”. Η συγκεκριμένη καρδιακή προσβολή ονομάζεται έτσι λόγω του εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού επιβίωσης. Τώρα, μοιράζεται την ιστορία του ώστε κανείς να μην υποτιμά τα σημάδια.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, ο σεφ και λάτρης του fitness από το Μάντσεστερ περιέγραψε την εμπειρία του: «Πώς είναι να παθαίνεις έμφραγμα; Θα είμαι ειλικρινής, είναι απολύτως φρικτό. Όταν ξεκίνησαν τα συμπτώματα, το στήθος μου έγινε πολύ σφιχτό. Ξέρετε, όπως όταν γυμνάζετε το στήθος στο γυμναστήριο και νιώθετε αυτό το “πρήξιμο” (pump) στους μύες; Έτσι ακριβώς ήταν».

Τα συμπτώματα που βίωσε πριν υποστεί έμφραγμα:

Σφίξιμο στο στήθος : Ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της άσκησης, οδηγώντας τον στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για απλή κούραση.

: Ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της άσκησης, οδηγώντας τον στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για απλή κούραση. Αίσθημα «ηλεκτροπληξίας» : Καθώς οδηγούσε προς το σπίτι, ένιωσε έναν πόνο σαν ηλεκτρικό ρεύμα να διαπερνά την αριστερή του πλευρά, από το σαγόνι μέχρι το αριστερό του χέρι.

: Καθώς οδηγούσε προς το σπίτι, ένιωσε έναν πόνο σαν ηλεκτρικό ρεύμα να διαπερνά την αριστερή του πλευρά, από το σαγόνι μέχρι το αριστερό του χέρι. Εξάψεις: Το τελευταίο σύμπτωμα ήταν έντονες εξάψεις που έρχονταν και έφευγαν.

«Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου ότι έχω υποστεί έμφραγμα», εξομολογήθηκε ο Ryan. Η ιστορία του υπενθυμίζει ότι η καρδιακή προσβολή δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους και ότι η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων μπορεί να σώσει ζωές.

«Νόμιζα ότι είχα γρίπη»

Περιγράφοντας την εμπειρία του, ο Ryan ανέφερε πως ένιωθε σαν να έχει γρίπη. Προσπάθησε να κάνει ένα ζεστό μπάνιο για να υποχωρήσουν τα συμπτώματα, αλλά τότε εμφανίστηκε κάτι καινούργιο. «Μπορούσα να εισπνεύσω, αλλά δυσκολευόμουν πολύ να εκπνεύσω. Ένιωθα σαν να καταρρέουν οι πνεύμονές μου.

Ήταν τρομακτικό και ταυτόχρονα έπαθα κρίση πανικού. Δεν μου είχε συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν, αλλά εκείνη τη στιγμή συνέβη. Ελπίζω να μη σας συμβεί ποτέ, αλλά αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα.

Ελπίζω ότι περιγράφοντας όσα πέρασα, ο κόσμος θα καταλάβει τι σημαίνει έμφραγμα. Πολλοί έχουν αυτά τα συμπτώματα και επειδή υποχωρούν, νομίζουν ότι είναι απλώς γρίπη ή μυϊκή κόπωση. Στην πραγματικότητα είναι κάτι σοβαρό και θέλω να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο γι’ αυτό», είπε ο άνδρας.

Η υποκείμενη πάθηση από την οποία έπασχε

Ο Ryan ανακάλυψε αργότερα ότι είχε μια υποκείμενη πάθηση που ονομάζεται Ανοικτό Ωοειδές Τρήμα (Patent Foramen Ovale – PFO). Πρόκειται για μια μικρή οπή στο μεσοκολπικό διάφραγμα, το τοίχωμα που χωρίζει τον δεξιό από τον αριστερό κόλπο της καρδιάς. Οι γιατροί πιστεύουν ότι αυτή η πάθηση επέτρεψε σε έναν θρόμβο να περάσει, προκαλώντας το έμφραγμα.

Η σημασία του προληπτικού ελέγχου στους νέους

Μετά την σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, ο άνδρας έχει αφιερωθεί στην ενημέρωση για τους κινδύνους και τα σημάδια του εμφράγματος, ειδικά στους νέους άνδρες. Ο Ryan εξήρε το έργο της φιλανθρωπικής οργάνωσης Cardiac Risk in the Young (CRY), η οποία προσφέρει δωρεάν προληπτικούς ελέγχους καρδιάς σε άτομα ηλικίας 14 έως 35 ετών.

«Με σοκάρει το πόσοι νέοι άνθρωποι στα 20 και τα 30 τους μου στέλνουν μηνύματα λέγοντας ότι έπαθαν έμφραγμα. Οι νέοι άνδρες μαθαίνουν να τα προσπερνούν όλα – τον πόνο, το άγχος στη δουλειά, την εξάντληση. Νόμιζα όπως οι περισσότεροι ότι ήμουν αήττητος. Υποτιμούσα τα συμπτώματα και τα απέδιδα στην κούραση, αλλά ήταν προειδοποιητικά σημάδια. Η κουλτούρα της “συνεχούς προσπάθειας” (grindset) παραλίγο να με σκοτώσει. Αν γνώριζα ότι υπήρχε κάτι σαν το [CRY], πιθανότατα θα είχα εξεταστεί και θα είχαν βρει αυτή την τρύπα στην καρδιά μου αμέσως».