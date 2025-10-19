Έμφραγμα: Οι 2 τροφές που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς – Τι πρέπει να προσέξετε αν έχετε υψηλή χοληστερίνη

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Έμφραγμα: Οι 2 τροφές που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς - Τι πρέπει να προσέξετε αν έχετε υψηλή χοληστερίνη
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η υψηλή χοληστερόλη είναι μια σοβαρή απειλή για την καρδιαγγειακή υγεία. Όταν τα επίπεδά της ξεπερνούν τα φυσιολογικά όρια, αυξάνεται ο κίνδυνος για φραγμένες αρτηρίες, καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να προσέχουμε τη διατροφή σας, αποφεύγοντας τρόφιμα που συμβάλλουν στην αύξηση της “κακής” χοληστερόλης (LDL).

Έμφραγμα: Τα 7 κοινά συμπτώματα μιας αδύναμης καρδιάς που μπορεί να εμφανιστούν μήνες πριν από την καρδιακή προσβολή

Ποιες τροφές ανεβάζουν τη χοληστερόλη

Ειδικοί του Harvard Health έχουν εντοπίσει τους βασικούς ένοχους για την αύξηση της LDL («κακής») χοληστερόλης. «Πρόκειται για τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά που πρέπει να σας ανησυχούν, γιατί μπορούν να ανεβάσουν τη χοληστερόλη σας και να οδηγήσουν σε αύξηση βάρους».

Τα τρόφιμα με υψηλά ποσοστά κορεσμένων λιπαρών είναι οι κύριοι υπαίτιοι για την αύξηση της LDL χοληστερόλης. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται προϊόντα όπως:

Το πρώιμο σύμπτωμα του εμφράγματος που οι περισσότεροι αγνοούν, σύμφωνα με τους καρδιολόγους
  • Κόκκινο κρέας
  • Βούτυρο και γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά
  • Τηγανητά
  • Αρτοσκευάσματα και γλυκά

2 τροφές που ανεβάζουν την χοληστερίνη και αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος

Σύμφωνα με ειδικούς υγείας, τα λουκάνικα και το μπέικον είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για τη χοληστερίνη, καθώς περιέχουν κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη σε υψηλά επίπεδα. Έτσι, συνδέονται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας και εμφράγματος του μυοκαρδίου, καθώς είναι πλούσια σε:

  • Κορεσμένα λιπαρά
  • Χοληστερόλη
  • Νάτριο (αλάτι)

Ακόμα και όταν προέρχονται από κοτόπουλο ή γαλοπούλα, οι δύο αυτές τροφές παραμένουν επιβαρυντικές, παρότι είναι πιο «ελαφριές» από τις κλασικές εκδοχές, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος πρέπει να γίνεται με μέτρο

Το βοδινό, το χοιρινό και το αρνί έχουν υψηλά ποσοστά κορεσμένων λιπαρών. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να τα αποφεύγουμε εντελώς, αλλά οι ειδικοί συνιστούν:

  • Κατανάλωση σε περιορισμένες ποσότητες (π.χ. μία μερίδα 90 γραμμαρίων)
  • Επιλογή άπαχων κομματιών (σιρλόιν, χοιρινή ράχη, φιλέτο)
  • Μαγείρεμα χωρίς πρόσθετα λιπαρά

Δεδομένου ότι υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης, το Harvard Health προτείνει: «Αντικαταστήστε το κρέας με πρωτεΐνες που είναι χαμηλότερες σε κορεσμένα λίπη και χοληστερόλη, όπως το στήθος κοτόπουλου ή γαλοπούλας χωρίς πέτσα, ψάρια και φασόλια». Αυτές οι επιλογές παρέχουν πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη.

Τροφές που πρέπει να περιορίσετε εάν έχετε υψηλή χοληστερίνη

Σύμφωνα με ειδικούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), εκτός από τα αλλαντικά και το κόκκινο κρέας, άλλες τροφές που είναι επιβαρυντικές για τη χοληστερίνη περιλαμβάνουν:

  • Τηγανητά (π.χ. φτερούγες κοτόπουλου, τηγανητά τυριά, onion rings)
  • Γλυκά και αρτοσκευάσματα (κέικ, μπισκότα, σφολιάτες)
  • Προϊόντα με φοινικέλαιο ή λάδι καρύδας
  • Σκληρά τυριά, βούτυρο, κρέμα γάλακτος, λίπη

Ποια είναι τα φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης

Για να διατηρήσετε την καρδιά σας υγιή, οι φυσιολογικές τιμές χοληστερόλης σύμφωνα με ειδικούς είναι οι εξής:

  • Συνολική χοληστερόλη: κάτω από 5 mmol/L
  • Καλή χοληστερόλη (HDL): πάνω από 1.0 mmol/L για άνδρες, 1.2 mmol/L για γυναίκες
  • Κακή χοληστερόλη (non-HDL): κάτω από 4 mmol/L

Εάν ανησυχείτε για τα επίπεδα της χοληστερόλης σας ή έχετε οικογενειακό ιστορικό καρδιοπαθειών, είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν γιατρό. Μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να αποκαλύψει τις τιμές της χοληστερίνης σας και να βοηθήσει στον σχεδιασμό ενός κατάλληλου διατροφικού πλάνου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κοτόπουλο ψητό με σπαράγγια και σως βαλσάμικο

Μούχλα και υγρασία: Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να ανοίγετε τα παράθυρα στο σπίτι για να τα αποτρέψετε;

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη νησιωτική Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικό «δίχτυ» για το λαθρεμπόριο καυσίμων – Αυστηροί έλεγχοι και πρόστιμα έως 15.000 ευρώ

Τέσσερα ζώδια που δεν ξεγελιούνται εύκολα – «Ακόμη και αν κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, έχετε το πάνω χέρι»

Το Gboard επιτέλους σού επιτρέπει να ρυθμίσεις το μέγεθος της γραμματοσειράς όπως θέλεις
περισσότερα
22:00 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ύπνος: Αυτές είναι οι 4 θέσεις «έντονου στρες» που σας εμποδίζουν να κοιμηθείτε καλά, αποκαλύπτει ειδικός

Ο ποιοτικός ύπνος είναι απαραίτητος για την υγεία και την ευεξία σας. Οι ενήλικες θα πρέπει να...
13:10 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Χημική ουσία που συνδέεται με καρκίνο, παχυσαρκία και υπογονιμότητα βρέθηκε σε πιπίλες, σύμφωνα με μελέτη

Χημική ουσία που συνδέεται με διαταραχές της σεξουαλικής ανάπτυξης, την παχυσαρκία και τον καρ...
06:00 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ενυδάτωση: Το πρωινό ρόφημα που προστατεύει την υγεία της καρδιάς και καταπολεμά την κόπωση, σύμφωνα με γιατρό

Η σωστή ενυδάτωση είναι σημαντική για τη συνολική υγεία και την ευεξία μας. Σύμφωνα με έναν γι...
22:00 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Ύπνος: O εγκέφαλός μας ενισχύει τις μνήμες που επιλέγουμε συνειδητά να κρατήσουμε – Τι αποκαλύπτει μελέτη

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο εγκέφαλός μας ταξινο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης