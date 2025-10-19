Έμφραγμα: Οι 2 τροφές που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς – Τι πρέπει να προσέξετε αν έχετε υψηλή χοληστερίνη

Η υψηλή χοληστερόλη είναι μια σοβαρή απειλή για την καρδιαγγειακή υγεία. Όταν τα επίπεδά της ξεπερνούν τα φυσιολογικά όρια, αυξάνεται ο κίνδυνος για φραγμένες αρτηρίες, καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να προσέχουμε τη διατροφή σας, αποφεύγοντας τρόφιμα που συμβάλλουν στην αύξηση της “κακής” χοληστερόλης (LDL).

Ποιες τροφές ανεβάζουν τη χοληστερόλη

Ειδικοί του Harvard Health έχουν εντοπίσει τους βασικούς ένοχους για την αύξηση της LDL («κακής») χοληστερόλης. «Πρόκειται για τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά που πρέπει να σας ανησυχούν, γιατί μπορούν να ανεβάσουν τη χοληστερόλη σας και να οδηγήσουν σε αύξηση βάρους».

Τα τρόφιμα με υψηλά ποσοστά κορεσμένων λιπαρών είναι οι κύριοι υπαίτιοι για την αύξηση της LDL χοληστερόλης. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται προϊόντα όπως:

Κόκκινο κρέας

Βούτυρο και γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά

Τηγανητά

Αρτοσκευάσματα και γλυκά

2 τροφές που ανεβάζουν την χοληστερίνη και αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος

Σύμφωνα με ειδικούς υγείας, τα λουκάνικα και το μπέικον είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για τη χοληστερίνη, καθώς περιέχουν κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη σε υψηλά επίπεδα. Έτσι, συνδέονται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας και εμφράγματος του μυοκαρδίου, καθώς είναι πλούσια σε:

Κορεσμένα λιπαρά

Χοληστερόλη

Νάτριο (αλάτι)

Ακόμα και όταν προέρχονται από κοτόπουλο ή γαλοπούλα, οι δύο αυτές τροφές παραμένουν επιβαρυντικές, παρότι είναι πιο «ελαφριές» από τις κλασικές εκδοχές, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος πρέπει να γίνεται με μέτρο

Το βοδινό, το χοιρινό και το αρνί έχουν υψηλά ποσοστά κορεσμένων λιπαρών. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να τα αποφεύγουμε εντελώς, αλλά οι ειδικοί συνιστούν:

Κατανάλωση σε περιορισμένες ποσότητες (π.χ. μία μερίδα 90 γραμμαρίων)

Επιλογή άπαχων κομματιών (σιρλόιν, χοιρινή ράχη, φιλέτο)

Μαγείρεμα χωρίς πρόσθετα λιπαρά

Δεδομένου ότι υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης, το Harvard Health προτείνει: «Αντικαταστήστε το κρέας με πρωτεΐνες που είναι χαμηλότερες σε κορεσμένα λίπη και χοληστερόλη, όπως το στήθος κοτόπουλου ή γαλοπούλας χωρίς πέτσα, ψάρια και φασόλια». Αυτές οι επιλογές παρέχουν πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη.

Τροφές που πρέπει να περιορίσετε εάν έχετε υψηλή χοληστερίνη

Σύμφωνα με ειδικούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), εκτός από τα αλλαντικά και το κόκκινο κρέας, άλλες τροφές που είναι επιβαρυντικές για τη χοληστερίνη περιλαμβάνουν:

Τηγανητά (π.χ. φτερούγες κοτόπουλου, τηγανητά τυριά, onion rings)

Γλυκά και αρτοσκευάσματα (κέικ, μπισκότα, σφολιάτες)

Προϊόντα με φοινικέλαιο ή λάδι καρύδας

Σκληρά τυριά, βούτυρο, κρέμα γάλακτος, λίπη

Ποια είναι τα φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης

Για να διατηρήσετε την καρδιά σας υγιή, οι φυσιολογικές τιμές χοληστερόλης σύμφωνα με ειδικούς είναι οι εξής:

Συνολική χοληστερόλη: κάτω από 5 mmol/L

Καλή χοληστερόλη (HDL): πάνω από 1.0 mmol/L για άνδρες, 1.2 mmol/L για γυναίκες

Κακή χοληστερόλη (non-HDL): κάτω από 4 mmol/L

Εάν ανησυχείτε για τα επίπεδα της χοληστερόλης σας ή έχετε οικογενειακό ιστορικό καρδιοπαθειών, είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν γιατρό. Μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να αποκαλύψει τις τιμές της χοληστερίνης σας και να βοηθήσει στον σχεδιασμό ενός κατάλληλου διατροφικού πλάνου.