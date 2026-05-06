Ύπνος: Τι συμβαίνει στον οργανισμό σας όταν τρώτε αργά το βράδυ, σύμφωνα με μελέτες

Ένα βραδινό σνακ μπορεί να μοιάζει αθώο, όμως η ώρα που τρώμε το τελευταίο γεύμα της μέρας φαίνεται πως παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του ύπνου μας. Νέα στοιχεία δείχνουν ότι όσοι τρώνε αργά το βράδυ δυσκολεύονται περισσότερο να αποκοιμηθούν, κοιμούνται λιγότερο και ξυπνούν συχνά με αίσθημα κόπωσης, φούσκωμα ή δυσφορία.

Η ώρα που τρώτε το τελευταίο γεύμα της μέρας μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο σας

Η πλατφόρμα Eachnight διεξήγαγε έρευνα σε 1.000 ενήλικες στις ΗΠΑ σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες το βράδυ, συσχετίζοντας τα αποτελέσματα με την ποιότητα ύπνου και τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης.

Περίπου ένας στους πέντε Αμερικανούς τρώει τακτικά μετά τις 10 μ.μ. Αυτή η ομάδα φαίνεται να κοιμάται χειρότερα και να εξαντλείται ταχύτερα σε σύγκριση με όσους ολοκληρώνουν τα γεύματά τους νωρίτερα το βράδυ.

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν την αλήθεια

Η διαφορά στην ποιότητα της ξεκούρασης είναι μετρήσιμη:

Όσοι τρώνε μετά τις 10 μ.μ. χρειάζονται περίπου 29 λεπτά για να αποκοιμηθούν.

Όσοι σταματούν το φαγητό πριν τις 7 μ.μ. χρειάζονται μόλις 20 λεπτά.

Αυτά τα εννέα λεπτά μπορεί να μην ακούγονται πολλά, αλλά αν κάνετε τον υπολογισμό, πρόκειται για 50% περισσότερο χρόνο αναμονής στο σκοτάδι. Και η νύχτα δεν βελτιώνεται στη συνέχεια. Λιγότερο από τα δύο τρίτα των ατόμων που τρώνε αργά το βράδυ καταφέρνουν να συμπληρώσουν επτά ώρες ύπνου.

Οι παρενέργειες του φαγητού αργά το βράδυ

Σχεδόν ένας στους τρεις συμμετέχοντες που τρώνε αργά δηλώνει ότι ξυπνάει με:

Φούσκωμα και δυσφορία

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (καούρες)

Αίσθημα κόπωσης από το πρωί

Η βιολογία πίσω από αυτό είναι καθαρά μηχανική. Η κένωση του στομάχου διαρκεί δύο έως τέσσερις ώρες μετά από ένα γεύμα. Αυτό σημαίνει ότι το φαγητό που καταναλώνεται κοντά στην ώρα του ύπνου λειτουργεί ενεργά ενάντια στην ξεκούρασή σας, προκαλώντας δυσφορία, παλινδρόμηση και διακοπτόμενο ύπνο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Τι δείχνουν μελέτες για το βραδινό φαγητό

Μια μελέτη του 2020 σε φοιτητές, που δημοσιεύθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ (National Library of Medicine), διαπίστωσε ότι το φαγητό εντός τριών ωρών πριν από τον ύπνο αυξάνει κατά 40% τις πιθανότητες να ξυπνήσετε μέσα στη νύχτα.

Παράλληλα, έρευνα από το νοσοκομείο Brigham and Women’s πρόσθεσε μια άλλη διάσταση: η κατανάλωση φαγητού μόλις τέσσερις ώρες αργότερα μέσα στην ημέρα κατέστειλε τη λεπτίνη (την ορμόνη που δίνει το σήμα του κορεσμού), ενώ ταυτόχρονα επιβράδυνε την καύση θερμίδων.

Η σύνδεση με την παραγωγικότητα

Τα προβλήματα στον ύπνο είναι μόνο η αρχή. Τα δεδομένα δείχνουν εντυπωσιακές συσχετίσεις:

Το 87% όσων τρώνε αργά το βράδυ ανέφεραν επαγγελματική εξουθένωση (burnout).

Μόνο το 38% των «νυχτερινών τύπων» δήλωσαν υψηλή παραγωγικότητα στην εργασία τους.

Τι να κάνετε εάν δεν έχετε άλλη επιλογή από το να φάτε αργά

Προφανώς, η συσχέτιση δεν σημαίνει απαραίτητα αιτιώδη συνάφεια. Οι άνθρωποι με απαιτητικά ή ακανόνιστα ωράρια τρώνε αργά επειδή αναγκάζονται, και αυτά τα προγράμματα έχουν το δικό τους κόστος.

Ωστόσο, αν οι ανήσυχες νύχτες και τα υποτονικά πρωινά έχουν γίνει ο κανόνας για εσάς, είναι καλό να επανεξετάσετε την ώρα του τελευταίου γεύματος της μέρας. Σύμφωνα με τα δεδομένα της “Eachnight”, το ιδανικό διάστημα είναι τέσσερις έως έξι ώρες μεταξύ της τελευταίας μπουκιάς και του ύπνου.

Μια μεγάλη μελέτη του 2024 (NHANES) σε πάνω από 40.000 ενήλικες διαπίστωσε ότι το βραδινό φαγητό συνδέεται με αυξημένους κινδύνους υγείας κυρίως όταν οι τροφές είναι πλούσιες σε θερμίδες. Ένα ελαφρύ σνακ δεν θα καταστρέψει απαραίτητα τα πάντα.