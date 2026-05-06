Σαλαμίνα: «Άκουσε το “μπαμ” και τα παιδάκια να κλαίνε» – Οι μαρτυρίες και το βίντεο μετά το τροχαίο με το περιπολικό που χτύπησε 12χρονη

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

τροχαίο Σαλαμίνα

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφονται οι δραματικές στιγμές που ακολούθησαν το τροχαίο ατύχημα στη Σαλαμίνα, στο οποίο ενεπλάκη ένα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. που τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι ένα 12χρονο κορίτσι, όταν αυτό πετάχτηκε στο δρόμο από το προαύλιο του σχολείου, όπου έπαιζε με φίλη της.

Το κοριτσάκι υποβλήθηκε σε χειρουργείο και είναι καλά στην υγεία του, ενώ ο αστυνομικός που οδηγούσε το υπηρεσιακό όχημα, συνελήφθη για σωματικές βλάβες από αμέλεια και για το περιστατικό διατάχθηκε ΕΔΕ.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ρεπορτάζ του MEGA, ήταν λίγο μετά τις 8 χθες το απόγευμα της Τρίτης 5/5, στα Παλούκια Σαλαμίνας, όταν το 12χρονο κορίτσι έπαιζε στο προαύλιο του σχολείου με μια φίλη της. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βρέθηκε χτυπημένη στο οδόστρωμα από το υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ.

Κάποια άλλα παιδιά φαίνεται να τρόμαξαν τα κορίτσια, και η ανήλικη γι’ αυτό το λόγο έτρεξε στον δρόμο. Σύμφωνα με δηλώσεις αυτόπτη μάρτυρα, το παιδάκι δεν πέρασε από σχολική διάβαση που υπήρχε στο σημείο. Την ίδια στιγμή, περνούσε υπηρεσιακό όχημα που περιπολούσε στο σημείο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το παιδί και να το τραυματίσει σοβαρά στο πόδι.

«Τις τρόμαξαν και τα κορίτσια έτρεξαν να βγουν έξω»

«Ήταν μαζί με την κόρη μου, έπαιζαν βόλεϊ στο προαύλιο του σχολείου. Μπήκαν στο δημοτικό κάποια άλλα παιδιά, τις τρόμαξαν και τα κορίτσια έτρεξαν να βγουν έξω. Από ό,τι ξέρω δεν πήγε από την διάβαση το παιδί αλλά πετάχτηκε στον δρόμο. Ξέρουμε ότι είναι καλά στην υγεία της, χτύπησε στο πόδι», αναφέρει ο μάρτυρας.

Περιπολικό σπεύδει στο σημείο της παράσυρσης, ενώ επικρατεί πανικός.

«Άκουσε το ‘μπαμ’ και τα παιδάκια να κλαίνε»

«Είδα το περιπολικό έξω από το σπίτι και πήρα τηλέφωνο τον άνδρα μου και μου είπε ότι ένα περιπολικό πάτησε ένα παιδάκι. Άκουσε το ‘μπαμ’ και τα παιδάκια να κλαίνε».

Η 12χρονη μεταφέρθηκε από το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας που τη χτύπησε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, όπου κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Νοσηλεύτηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου το κοριτσάκι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει βάλει λάμες στα πόδια της, με την κατάσταση της υγείας της μετά το χειρουργείο να είναι καλή.

Ο αστυνομικός που οδηγούσε το υπηρεσιακό όχημα, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια, ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) για το περιστατικό, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος και τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς.

