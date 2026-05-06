Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πράσινο» πισωγύρισμα και… παράταση στην αγωνία

Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε με 87-91 από τη Βαλένθια στο κατάμεστο T-Center, στο τρίτο παιχνίδι των playoffs της Euroleague. Οι «πράσινοι» είχαν ως στόχο τη νίκη, το 3-0 και την πρώτη «σκούπα» στην ιστορία τους στη διοργάνωση, όμως οι Ισπανοί παρουσίασαν υψηλό βαθμό ετοιμότητας, έπαιξαν με πιεστική άμυνα και αξιοποίησαν την ευστοχία τους.

Η Βαλένθια μείωσε τη σειρά σε 2-1 και έδωσε συνέχεια στη μάχη της πρόκρισης για το Final Four της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός AKTOR πλήρωσε το κακό πρώτο ημίχρονο, τα λάθη του και την αδυναμία του να περιορίσει τους εύκολους πόντους των φιλοξενούμενων.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε άσχημα την αναμέτρηση. Η Βαλένθια σκόραρε στις πρώτες τέσσερις επιθέσεις της, ενώ οι «πράσινοι» βρήκαν στα πρώτα τρία λεπτά μόλις πέντε πόντους, όλους από ελεύθερες βολές. Το «τριφύλλι» έδειξε νευρικότητα, έκανε αρκετά λάθη και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο πίσω στο σκορ με 18-24.

Η εικόνα δεν άλλαξε στη δεύτερη περίοδο. Η Βαλένθια συνέχισε να πιέζει στην άμυνα και τιμώρησε τα λάθη του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος δεν είχε σταθερότητα σε καμία από τις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Κάμερον Τέιλορ ξεκίνησε τον αγώνα με 12 πόντους και 5/5 σουτ, δίνοντας σημαντικές λύσεις στους Ισπανούς.

Ο Κέντρικ Ναν κράτησε τον Παναθηναϊκό AKTOR μέσα στο παιχνίδι με προσωπικές ενέργειες, όμως η Βαλένθια διατήρησε σημαντική διαφορά χάρη στην ευστοχία της από τα 6,75. Οι φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 39-52.

Στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε με σερί 4-0, όμως η Βαλένθια απάντησε άμεσα με δικό της 8-0. Ο Εργκίν Αταμάν κάλεσε γρήγορα τάιμ άουτ, καθώς η διαφορά έφτασε στους 19 πόντους. Στη συνέχεια, οι «πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση και έτρεξαν σερί 6-0.

Μια αμφισβητούμενη φάση με τον Ρογκαβόπουλο προκάλεσε ένταση στο παρκέ. Ο Εργκίν Αταμάν διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές, ο Μαρτίνεθ απάντησε και οι διαιτητές απέβαλαν και τους δύο, τρία λεπτά πριν από τη λήξη της περιόδου. Ο Παναθηναϊκός AKTOR βελτίωσε την εικόνα του στο δεύτερο μισό της τρίτης περιόδου και μείωσε σε 66-75.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν διατήρησε το μομέντουμ με το οποίο έκλεισε την τρίτη περίοδο. Η Βαλένθια κράτησε την ψυχραιμία της, βρήκε λύσεις στην επίθεση και διατήρησε το προβάδισμά της. Το «τριφύλλι» προσπάθησε να επιστρέψει στο τέλος, όμως η κακή αμυντική λειτουργία του δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Η Βαλένθια πήρε τη νίκη με 87-91 και μείωσε τη σειρά σε 2-1. Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα προσπαθήσει την Παρασκευή (8/5) να κλείσει τη σειρά και να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91

22:51 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Επεισόδιο μεταξύ Αταμάν – Μαρτίνεθ στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Αποβλήθηκαν και οι δυο

Πανδαιμόνιο επικράτησε στο 27ο λεπτό του Παναθηναϊκός – Βαλένθια, στο Game 3 της σειράς για τα...
02:45 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Έκπληξη» για την ιδιωτική ασφάλεια της Βαλένθια – Μήνυμα για σεβασμό και κόσμια εικόνα

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε, με αφορμή την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθ...
01:45 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Ολυμπιακό: «Με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε σε λάβαρα, είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, μ...
00:53 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: Θέλουμε τον τίτλο σαν τρελοί, στόχος είναι σύντομα να γίνει το Final-4 στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μονακό με 105-82, έκανε το 3-0 στη σειρά και προκρίθηκε για 15η φορά στ...
