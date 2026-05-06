Επεισόδιο μεταξύ Αταμάν – Μαρτίνεθ στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Αποβλήθηκαν και οι δυο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

ataman
(INTIME)

Πανδαιμόνιο επικράτησε στο 27ο λεπτό του ΠαναθηναϊκόςΒαλένθια, στο Game 3 της σειράς για τα playoffs της EuroLeague, καθώς η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρά μετά απ’ όσα έχουν προηγηθεί μεταξύ των δύο ομάδων, οδήγησε σε επεισόδιο μεταξύ των δυο προπονητών του Εργκίν Αταμάν και του Πέδρο Μαρτίνεθ, οι οποίοι αποβλήθηκαν από τους διαιτητές.

Τρία λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, οι δυο προπονητές λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια, καθώς ο Εργκίν Αταμάν αντέδρασε έντονα σε μία απόφαση των διαιτητών. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ζήτησε να τιμωρηθεί ο Τούρκος προπονητής και ξαφνικά και οι δύο βρέθηκαν σε απόσταση ανάσας.

Οι διαιτητές τους έστειλαν στα αποδυτήρια, με τους ανθρώπους των γηπεδούχων να μπαίνουν στη μέση για να μην υπάρξει φυσική επαφή των δύο προπονητών.

Εν μέσω ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας τελικά οι άμεσοι συνεργάτες τους ήταν αυτοί που πήραν τη σκυτάλη για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

