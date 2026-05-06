Μουντιάλ 2026: Στον «αέρα» η τηλεοπτική μετάδοση για δισεκατομμύρια φιλάθλων σε Κίνα και Ινδία

Δισεκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου στις δύο πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, την Ινδία και την Κίνα, ενδέχεται να μην μπορέσουν να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ που ξεκινά τον Ιούνιο, εξαιτίας αδιεξόδου στα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης.

Έναν μήνα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, οι τηλεοπτικοί πάροχοι σε ασιατικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ινδία, δεν έχουν ακόμη υπογράψει συμφωνίες με τη FIFA, με τη διστακτικότητά τους να εξηγείται εν μέρει από τις μη ελκυστικές ώρες διεξαγωγής των αγώνων.

Αν και καμία από τις δύο χώρες δεν έχει προκριθεί στο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου), το ενδιαφέρον για το τουρνουά παραμένει έντονο, ιδιαίτερα στην Κίνα.

Σύμφωνα με τη FIFA, η Κίνα αντιπροσώπευσε το 49,8% του συνολικού χρόνου θέασης σε ψηφιακές πλατφόρμες και social media παγκοσμίως κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.

Ωστόσο, σε Κίνα και Ινδία -δύο χώρες που μαζί αριθμούν σχεδόν τρία δισεκατομμύρια κατοίκους- οι φίλαθλοι ανησυχούν ότι δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες της διοργάνωσης στη Βόρεια Αμερική.

Σε ερώτηση από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αν ανησυχεί για το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων όσο πλησιάζει το Μουντιάλ, η FIFA επισήμανε ότι έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με broadcasters σε περισσότερες από 175 χώρες. «Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τις λίγες αγορές που απομένουν πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικές σε αυτό το στάδιο», ανέφερε η παγκόσμια ομοσπονδία.

Η αναμονή από πλευράς ασιατικών broadcasters οφείλεται κυρίως στις ώρες των αγώνων. Για τους τηλεθεατές σε Πεκίνο και Σαγκάη, ο αγώνας της πρεμιέρας θα ξεκινήσει στις 03:00 τα ξημερώματα, όπως και ο τελικός. Στο Νέο Δελχί, η ώρα έναρξης θα είναι στις 00:30.

Σύμφωνα με τον Ινδό επιχειρηματία Σαντίπ Γκογιάλ, πρόεδρο της διαφημιστικής εταιρείας Rediffusion, «με εξαίρεση τους φανατικούς φίλους του ποδοσφαίρου, η τηλεθέαση των αγώνων πιθανότατα θα είναι χαμηλή στην Ινδία. Κατά συνέπεια, οι δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης για τα κανάλια μειώνονται σημαντικά».

Όπως ανέφερε, ο μεγαλύτερος ινδικός όμιλος media, JioStar, προσέφερε 20 εκατ. δολάρια, ενώ η FIFA αρχικά ζητούσε 100 εκατ. δολάρια για τα δικαιώματα των Μουντιάλ του 2026 και του 2030.

Στην Κίνα, επίσης καθυστερεί η συμφωνία με τον κρατικό τηλεοπτικό κολοσσό CCTV, ενώ, όπως σημειώνει η κρατική εφημερίδα Global Times, «στις προηγούμενες διοργανώσεις οι συμφωνίες έκλειναν συνήθως αρκετά νωρίς ώστε να επιτρέψουν μεγάλες καμπάνιες προώθησης και διαφήμισης».

Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία ούτε στην Ταϊλάνδη. Την Τρίτη (5/5), πάντως, ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσανβιρακούλ επιχείρησε να καθησυχάσει τους φιλάθλους, διαβεβαιώνοντας πως δεν θα χάσουν το τουρνουά. Στη Μαλαισία, αντίθετα, το υπουργείο Επικοινωνιών ανακοίνωσε την Τετάρτη (6/5) ότι η δημόσια τηλεόραση Radio Televisyen Malaysia και η Unifi TV θα μεταδώσουν τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με τον Τζέιμς Γουόλτον, επικεφαλής του αθλητικού τομέα της Deloitte Asia-Pacific, «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα επιτευχθεί συμφωνία».

Και πρόσθεσε: «Τα εθνικά δίκτυα θέλουν να πετύχουν την καλύτερη δυνατή συμφωνία, επειδή πρέπει να ισορροπήσουν το κόστος με τα πιθανά έσοδα. Και η FIFA θα θελήσει να διασφαλίσει ότι η κορυφαία διοργάνωσή της θα έχει τη μέγιστη δυνατή κάλυψη, ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στους χορηγούς, να ενισχύσει τη δημοτικότητα του αθλήματος και να αποφύγει την ενίσχυση της πειρατείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ