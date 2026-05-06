Eurovision 2026 – Akylas: Το εντυπωσιακό βίντεο από την δεύτερη πρόβα της ελληνικής συμμετοχής

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Akylas
Credits: EBU / Alma-Bengtsson

Ο Akylas έχει άστρο και η Ελλάδα όλα δείχνουν πως φέτος είναι ξεκάθαρα ένα από τα φαβορί της Eurovision. Την Τετάρτη 6 Μαΐου, το φανατικό κοινό του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού πήρε μία γεύση από αυτό που θα παρουσιάσει η αποστολή μας στον Α’ Ημιτελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε ένα απόσπασμα 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη επιτυχημένη πρόβα του Akyla, και αυτό που βλέπουμε είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Credits: EBU / Alma-Bengtsson

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σκηνική παρουσίαση του «Ferto», έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Στο λίγων δευτερολέπτων βίντεο, ο Akylas βρίσκεται μόνος του στη σκηνή. Ωστόσο, ο συνδυασμός των visuals με ρεαλιστικά props είναι τόσο δυνατός που κάνει αυτόν που παρακολουθεί το απόσπασμα να μην μπορεί να πάρει τα μάτια του από την οθόνη.

Credits: EBU / Sarah Louise Benentt

Ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας στην Eurovision, κινείται με άνεση στην σκηνή και η αυτοπεποίθηση που φαίνεται να έχει «μαγέψει» το κοινό.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

09:32 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

