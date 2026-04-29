Akylas: Είμαι ένα παιδί από τις Σέρρες χωρίς καμία γνωριμία και χωρίς κανένα πορτοφόλι

Enikos Newsroom

Lifestyle

Akylas

Το δικό του μήνυμα θέλησε να στείλει ο Akylas για το πώς κατάφερε από τις Σέρρες να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα, χωρίς γνωριμίες και οικονομική άνεση.

Λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision, παραβρέθηκε στο πάρτι της ελληνικής αποστολής, στην αυστριακή πρεσβευτική κατοικία.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», ο Akylas συνέστησε στα νέα παιδιά να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους.

Συγκεκριμένα ο Akylas είπε: «Το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να μεταδώσω, είναι το ότι ήμουν ένα παιδί από τις Σέρρες, χωρίς καμία γνωριμία, χωρίς κανέναν γνωστό, χωρίς κανένα πορτοφόλι, και κατάφερα να κάνω αυτό που κάνω, γιατί πίστεψα πολύ στον εαυτό μου και δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Και αυτό θέλω να το περάσω σε όλα τα παιδιά εκεί έξω που έχουν όνειρα, να συνεχίζουν να κάνουν όνειρα και να τα κυνηγάνε. Γιατί όλα είναι πιθανά, αν βρεις πραγματικά αυτό που αγαπάς και εξελίξεις φυσικά τον εαυτό σου, έτσι;».

Δείτε το βίντεο του STAR:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του δέρματος: Καινοτόμος επιδερμική ραδιοϊσοτοπική θεραπεία με Ρήνιο 188

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού: Όχι «μία μαστογραφία για όλες»-Νέες οδηγίες

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 2,1 δισ. ευρώ τα φέσια το πρώτο δίμηνο του 2026 – Αναλυτικά τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

«Εξοικονομώ»: Αυτά είναι τα 4 προγράμματα που παίρνουν παράταση – Οι νέες προθεσμίες

Πρωτοφανής θερμή εισβολή στην Ανταρκτική μέσα στον χειμώνα – Τι σηματοδοτεί για τις επόμενες δεκαετίες

Χαμός με βίντεο που δείχνει αστροναύτη της NASA να δυσκολεύεται να περπατήσει μετά το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη
περισσότερα
13:19 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Άννα Βίσση – Δήμητρα Κούστα: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές στη Γαλλική Πολυνησία

Νέες φωτογραφίες ανέβασε η Άννα Βίσση από τις διακοπές της με τη Δήμητρα Κούστα στο νησάκι Tet...
11:11 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Θοδωρής Μαραντίνης: Το «Φωτιά με Φωτιά» έγινε… «Fire with Fire»: Βίντεο με τη διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού του Κιάμου

Μια διαφορετική ερμηνεία του τραγουδιού «Φωτιά με Φωτιά» του Πάνου Κιάμου, έκανε ο Θοδωρής Μαρ...
10:30 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για metοο: Εγώ δεν τα είπα όλα, είναι πολλά που δεν ειπώθηκαν

Για το κίνημα #metoo και την καταγγελία που έκανε η ίδια, μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους....
09:46 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Δανάη Μπάρκα: Γιατί αποχώρησε από τη θεατρική παράσταση που θα συμμετείχε – Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

Αποχώρησε μετά τις πρώτες πρόβες για την παράσταση «Του αγοριού απέναντι» η Δανάη Μπάρκα καθώς...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς