Akylas: Είμαι ένα παιδί από τις Σέρρες χωρίς καμία γνωριμία και χωρίς κανένα πορτοφόλι

Το δικό του μήνυμα θέλησε να στείλει ο Akylas για το πώς κατάφερε από τις Σέρρες να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα, χωρίς γνωριμίες και οικονομική άνεση.

Λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision, παραβρέθηκε στο πάρτι της ελληνικής αποστολής, στην αυστριακή πρεσβευτική κατοικία.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», ο Akylas συνέστησε στα νέα παιδιά να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους.

Συγκεκριμένα ο Akylas είπε: «Το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να μεταδώσω, είναι το ότι ήμουν ένα παιδί από τις Σέρρες, χωρίς καμία γνωριμία, χωρίς κανέναν γνωστό, χωρίς κανένα πορτοφόλι, και κατάφερα να κάνω αυτό που κάνω, γιατί πίστεψα πολύ στον εαυτό μου και δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Και αυτό θέλω να το περάσω σε όλα τα παιδιά εκεί έξω που έχουν όνειρα, να συνεχίζουν να κάνουν όνειρα και να τα κυνηγάνε. Γιατί όλα είναι πιθανά, αν βρεις πραγματικά αυτό που αγαπάς και εξελίξεις φυσικά τον εαυτό σου, έτσι;».

